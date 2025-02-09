亞冬運陳映竹出彎失誤 競速滑冰500公尺獲第5名

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（中央社記者黎建忠台北9日電）台灣女子競速滑冰好手陳映竹今天在2025亞洲冬季運動會女子500公尺決賽，不幸於出彎時出現小失誤，最終以38秒88成績獲得第5名。

女子大道500公尺競速滑冰決賽共20人參賽，賽制分為10組、兩兩對抗，選手滑完前100公尺後交換內、外道，參賽的20人直接比較成績決定出前3名。

昨天在女子100公尺競速滑冰替台灣代表團拿下賽史首面獎牌（銅牌）的陳映竹，今天排在第6組和朴采恩（Park Chae-eun）一起出發。

從滑輪溜冰時代起跑就相當出色的陳映竹，今天鳴槍後起跑同樣完美，前100公尺甚至比當時暫居領先的中國好手王婧紫仟還快0.12秒。

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只可惜在後100公尺的最後一個彎道準備出彎時，陳映竹意外出現打滑現象，讓她損失些微秒數，最後以38秒88衝線，在前6組完賽時，還暫居銀牌，僅落後領先的王婧紫仟0.01秒。

只可惜陳映竹這個成績，後續還是分別被2名韓國選手金旼鮮（Kim Min-sun）、李娜賢（Lee Na-hyun），以及中國選手田芮寧超越，讓她只能以第5名作收；但若陳映竹沒有發生失誤，應該很有機會再度進帳獎牌。（編輯：張雅淨）1140209