哈爾濱亞冬運開幕 台灣代表團T開頭、27順位出場

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）2025哈爾濱亞洲冬季運動會開幕典禮今天於哈爾濱國際會展體育中心登場，開幕進場依英文字母排序，台灣代表團以T開頭，在第27順位出場，前、後分別為斯里蘭卡及塔吉克代表團。

睽違近8年再次舉辦的規模最大亞冬運在中國哈爾濱舉行，共34國、約1270名選手參加。

台灣代表團由台灣首支亞冬運女子冰上曲棍球代表隊長林洋萁及男子短道競速滑冰代表隊選手林峻頡共同擔任掌旗官，其中林洋萁日前率隊擊敗泰國隊，拿下首勝，目前分組賽戰績1勝1敗。

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台灣代表團由總領隊陳士魁率教練、選手與隊職員約83人參加開幕式，團員們開心揮手，向觀眾致意，而林洋萁、林峻頡初任掌旗官，神情難掩緊張、興奮。

台灣代表團共派67名選手參賽（歷屆最多），參與冬季兩項（越野滑雪與射擊）、滑冰、滑雪、冰球與冰石壺，部分賽事提前登場，明天將展開競速滑冰100公尺項目，近年重心從滑輪轉往滑冰的選手陳映竹將亮相，後續將參加500公尺、1000公尺項目。（編輯：李明宗）1140207