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滑冰新星李宇翔迎生涯首次亞冬運 期待與偶像較勁

2025/2/3 11:44
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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣滑冰新星李宇翔即將踏上生涯首度的亞洲冬季運動會舞台，他表示，非常期待與偶像們同場較勁，期許自己享受比賽氛圍，以前10名為目標。

2025年亞洲冬季運動會將於2月7日至14日在中國哈爾濱舉行，台灣代表團派出史上最多67名選手，參加冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類。其中剛轉戰成人組的李宇翔，不僅迎接生涯首度亞洲冬季運動會舞台，同時是台灣代表團唯一的花式滑冰選手。

李宇翔今天在訓練後接受中央社採訪時透露，以往都會利用寒、暑假到美國移地訓練，因此日前也赴美進行接近1個月訓練，主要著重在基礎建立，並加強藝術性、串連的動作，「之前在美國狀態有些起伏，不過現在愈來愈接近比賽，感覺有慢慢進入狀況。」

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身為這屆亞冬運數一數二年紀小的滑冰選手，李宇翔期待與小時候的偶像同場較勁，他透露，首度接觸奧會級別賽事，心情難免有點緊張，所以期許自己穩定表現、享受比賽氛圍，並藉以提升國際知名度。

李宇翔指出，亞冬運的動作配置與全國賽相同，只是將連跳移到後半段，想要爭取更多分數，「其他就是讓動作更流暢，看起來很輕鬆，希望短曲突破生涯最高分、長曲把旋轉步伐展現出來，目標取得前10名成績。」（編輯：張雅淨）1140203

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