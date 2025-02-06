亞冬運2/7開幕 台灣林峻頡、林洋萁任男女掌旗官

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（中央社記者黎建忠台北6日電）2025年亞洲冬季運動會將於明晚8時在哈爾濱國際會展體育中心開幕，體育署今天發聲明表示，將由男子短道競速滑冰選手林峻頡及女子冰球選手林洋萁共同擔任掌旗官。

體育署副署長洪志昌接受中央社訪問時表示，根據總領隊會議後決議，台灣將依照亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia，OCA）慣例，將以英文字母T開頭入場，開幕式當天台灣代表團將由總領隊陳士魁率領83名教練、選手、隊職員參加。

林洋萁現就讀於台北市立大學休閒運動管理學系，並擔任台灣首支亞冬運女子冰球隊的隊長，身負協助教練及凝聚團隊合作的重任，並且在提前開賽的資格賽首戰，以4比1擊敗泰國。

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至於林峻頡畢業於台灣體育運動大學，在113年全國短道競速滑冰錦標賽500公尺項目中表現亮眼，分別在春季與夏季賽獲得亞軍，並於秋季與冬季賽奪下冠軍。

此外，林峻頡更在2024年亞洲短道滑冰錦標賽500公尺賽事中，勇奪成年男子組金牌，於亞洲重要國際賽事中展現亮眼成績。（編輯：李亨山）1140206