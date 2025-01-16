亞冬運台灣67人參戰史上最大團 范睿紘首秀有期待

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）第9屆亞洲冬季運動會將於2月7日在中國哈爾濱登場，台灣代表團派出史上最多、67名選手參加；冬季兩項選手范睿紘首次參賽，他表示，雖然有點緊張，但會努力拿出好表現。

亞洲冬季運動會台灣代表團本部及各隊將於1月27日起陸續啟程，教育部次長張廖萬堅今天主持授旗，並致贈加菜金。

張廖萬堅致詞時表示，雖然聽說當地氣溫攝氏零下30、40度，「我相信大家心情既是忐忑，但也會覺得光榮，更有決心要為國家爭取榮譽。」

20歲范睿紘從國小練習直排輪，到近年來跨足越野滑雪，而這次參加冬季兩項的他，實際接觸時間僅約3年。

冬季兩項是一項由越野滑雪與射擊所組成的冬季運動，范睿紘接受媒體聯訪時坦言，在台灣遇到最大的困難就是沒有適合的訓練場地，他提到，平時在公西靶場訓練時，會先跑個10圈，再衝到靶位打靶。

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面對亞冬運初體驗，范睿紘表示，儘管有點緊張，但會努力練習，「想辦法把成績展現出來」，他指出，由於接觸這項運動沒有很久，這次沒有特別設定目標，主要希望能夠多贏幾名選手。

亞冬運將於2月7日至14日在中國哈爾濱舉行，今年台灣代表團規模創歷史新高，共派出67名選手（男38人、女29人）參加冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰（競速、短道競速、花式）及滑雪（阿爾卑斯式、越野）等5種運動的競賽，加上教練與工作人員，總人數達110人。（編輯：陳政偉）1140116