罷免藍綠立委團體再送件 中選會至13日累計收51案

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（中央社記者高華謙台北13日電）全國掀起罷免潮，罷免國民黨立委陳超明、邱鎮軍與罷免民進黨立委黃捷、許智傑的團體今天都赴中選會送交提議書。中選會說，截至今天共收到54件罷免案送件，其中51案為立委。

罷免國民黨苗栗縣立委陳超明、邱鎮軍的團體今天上午赴中選會送交第一階段提議書，其中罷免邱鎮軍的領銜人先前臨時退出，改由國家文藝獎得主、高齡90歲作家李喬擔任領銜人。由於李喬年事已高，今天由孫女代替遞交身分證等文件。

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罷免民進黨高雄市立委黃捷、許智傑的團體，則在下午赴中選會送交提議書並表示，目前2人合計提議份數已破萬，而罷免許智傑的領銜人朱磊原是香港人，因反送中事件移民台灣，現在是台灣身分。

中央選舉委員會表示，截至今天下午5時，收到罷免案送件數共54案，其中51案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為縣議員罷免案，皆依法辦理。（編輯：林興盟）1140213

罷免團體「高雄雙罷劫」成員13日帶著多箱連署書搭乘遊覽車北上，下午抵達中選會提交送件。中央社記者郭日曉攝 114年2月13日