出任罷免領銜人 作家李喬：台灣有難我選擇站出來

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（中央社記者邱祖胤、管瑞平台北13日電）以「寒夜三部曲」聞名的國家文藝獎得主、高齡90歲作家李喬今天發表聲明表示，出任苗栗第2選區國民黨立委邱鎮軍罷免案的領銜人，李喬說，「台灣有難，我選擇站出來」。

苗栗第1與第2選區罷免團體今天前往中央選舉委員會，遞送罷免選區立委提議連署書，其中，苗2選區罷免領銜人先前臨時退出，改由李喬擔任領銜人。

李喬透過書面聲明表示，他用一生在書寫台灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今，面對民主遭受威脅，「台灣有難，我選擇站出來，擔任苗栗第2選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，這是我身為台灣公民的一份責任，更是義務」。

李喬在聲明中指出，台灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。立法委員應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。

李喬強調，當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。「罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。」

李喬說，「我生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，如今，我選擇以行動來書寫歷史，堅守我們的獨立精神，拒絕屈服」。

李喬的女兒李舒琴今天向中央社記者證實這項消息，她表示，李喬雖然年事已高，但有關罷免的事情，時時都在關心，希望自己能盡一份心力。

李喬生於1934年，本名李能棋，父親曾參與「農民組合」反日運動，家中生活困頓，亦曾面臨幼妹死亡，均影響其寫作風格。李喬畢業於新竹師範學校，一生求知若渴，創作不輟，作品形式包括小說、詩、散文、戲劇、雜文、文學評論、文化評論，1980年出版以台灣日治歷史和戰爭為背景、橫跨家族三代的「寒夜三部曲」，後來被改拍成影視作品，受到關注。

李喬於寫作之外亦積極參與社會運動及公共事務，曾獲國家文藝獎、行政院文化獎、台灣文學金典獎、吳三連文藝獎、巫永福評論獎。

根據苗栗縣選委會資料，第11屆立委苗栗縣第1選區選舉人數20萬5858人；第2選區選舉人數23萬1863人。第1階段提議人門檻應達原選區選舉人數總數1%以上，亦即苗栗第1選區至少要2059人，才符合規定提議人名冊；苗栗第2選區則至少要2319人。

依選罷法規定，罷免案第2階段連署人數，應為原選舉區選舉人總數10%以上。換算苗栗第1選區至少要2萬586人；苗栗第2選區至少要2萬3187人連署才算通過。且提議、連署名冊人員不得重複。

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邱鎮軍受訪表示，民進黨對於「大罷免」口口聲聲說是民團自發行為，但是地方上民進黨議員服務處都設為連署站，明眼人一看就知道，這只是操作手法。此外，從前兩天傳出苗2選區領銜人退出到今天李喬的出現，整個事件都照民進黨劇本走，都是為大罷免做鋪陳。

邱鎮軍說，他要呼籲民進黨籍縣議員把心思放在苗栗建設與鄉親福祉上，不要只會搞罷免而忘了最基本的職權工作；也要呼籲民進黨敢做敢當，不要躲在民團後面，更不要忘記台灣還有很多亟待解決問題，希望政府趕快把重心放在民生、外交國防等重要議題上，讓台灣走向好的方向。（編輯：李錫璋）1140213

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