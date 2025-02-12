13綠委遭鎖定罷免 民進黨祭法律戰打假

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（中央社記者葉素萍、郭建伸台北12日電）大罷免烽火延燒，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等人也被鎖定，據轉述，吳思瑤今天在中常會替遭到在野陣營發起罷免的13位民進黨立委請命，會中也達成初步共識，黨中央會給予法律戰等協助，一起澄清、共同「打假」。

全台掀起罷免潮，各罷團自3日起陸續送件。中選會日前說明已收到47件罷免案送件，其中44案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案，2案為縣市議員罷免案。

民進黨今天召開中常會，與會中常委轉述，吳思瑤在中常會為被鎖定罷免的13位民進黨立委請命。吳思瑤表示，對照民團要設很久的攤位才達到一定的連署數量，國民黨幾乎都沒設攤或短暫設攤就達標，造假成分很高。

吳思瑤指出，這都有相關法律刑責，若有具體事證，當然要採取進一步行為，法律戰部分黨中央可以一起幫忙，因為這是通案，包含法律攻防、律師等等都可以先準備因應。

吳思瑤認為，罷免是一個手段，要摧毀執政黨立委形象，對民進黨立委抹黑與人格攻擊，她希望黨中央出手協助澄清。

吳思瑤提到，目前13案罷免綠委案造假成分很高，甚至懷疑國民黨有中央廚房，法律戰上要積極因應、輿論戰也要澄清。

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據轉述，中常會達成初步共識，針對被鎖定攻擊、抹黑的民進黨立委，黨中央會給予協助，一起澄清、共同「打假」。

此外，民眾黨立委黃國昌上午接受廣播媒體專訪，被問到心中是否有非罷免不可的人選時說，第一個是吳思瑤，她除了一天到晚造謠，連開司法及法制委員會也姍姍來遲，去委員會打完卡、人就跑；第二個是民進黨立委鍾佳濱，不僅攻擊在野黨女性立委，還大言不慚不認錯。（編輯：謝佳珍）1140212