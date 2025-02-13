罷團赴中選會送交提議書 苗栗2立委：反惡罷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）罷免藍委團體今天前往中選會，遞送罷免苗栗第1選區陳超明、第2選區邱鎮軍的提議連署書。2名當事立委均表達「反惡罷」立場。苗栗縣長鍾東錦指出，「尊重」。

陳超明表示，對於民團今天向中選會遞送第一階段罷免提議連署書，他表達尊重；不過，所謂的公民團體喊出的口號，無疑印證了民間對於這次罷免是硬罷、惡罷，沒有關心苗栗的需求與建設，更抹煞他為苗栗拚發展的努力及用心。

面對罷免案，陳超明質疑，這屆立委選舉他在苗栗第1選區獲得7萬9000多票及近57%的得票率，25%（指同意票達原選區選舉人總數25%以上）罷免57%「合理嗎？」呼籲發起罷免的團體，認真看見、認識苗栗，不要以少數霸凌57%的民意，假民主之名行民進黨獨裁之實。

邱鎮軍指出，民進黨這次發動的大罷免，恐燒掉新台幣12億元以上的納稅錢，造成社會成本與動盪，絕對是全民皆輸，再加上後續引發的蝴蝶效應，換來的是停滯、空轉，絕對不是好事，也非全民所期待。

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針對罷免案，邱鎮軍表示，執政黨想拿總預算交換大罷免，就是因為在野立委監督力道太強，想以廣泛造謠及無差別罷免攻擊，透過威逼利誘的手段逃避監督，把立法院變成民進黨的橡皮圖章。總預算歸總預算、罷免歸罷免，沒什麼好交換，國民黨態度一致，不求戰也不畏戰。

對於民團向中選會遞送苗栗第1、2選區立委罷免提議連署書，鍾東錦接受媒體採訪時表示，「尊重，意料之中，因為第一階段1%非常容易達標」。（編輯：戴光育）1140213