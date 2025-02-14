泰國斷電斷網 緬方將再釋放一批詐騙園區受害者

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）在泰國對緬甸部分地區祭出斷電斷網措施後，與泰國接壤的緬甸克倫邦其中一支民族軍向泰方表達已破獲詐騙集團，並將在明天釋放他們在行動中拘捕的人口販運受害者，希望獲得泰方協助。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括2月初開始中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

斷電斷網措施奏效，與泰國接壤的緬甸克倫邦（Karen）其中一支民族軍隊「民主克倫佛教軍」（Democratic Karen Buddhist Army）在12日釋放260人，釋放地點在泰國達府（Tak）波帕（Phop Phra）地區。

接著另外一支克倫邦的民族軍「邊防部隊」（Border Guard Force,BGF）分別致函泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）以及隸屬於泰國陸軍、駐紮於達府美索（Mae Sot）的拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）指揮官納塔空（Natthakorn Ruentip），表達願意放人的意願。

信函的日期為2月13日，署名為邊防部隊指揮官蘇奇圖（Saw Chit Thu），信中表示邊防部隊已經破獲並逮捕了在他們控制區域內的詐騙集團分子，且正在進行把人口販運受害者和外國人遣送回國的作業，明天將釋放這些外國人，地點是連結美索和緬甸苗瓦迪地區（Myawaddy）的泰緬第二友誼大橋，希望獲得泰方的協助。

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民族報（The Nation）指出，蘇奇圖是苗瓦迪KK園區（Shwe Kokko）的其中一個投資者，由於邊防部隊和緬甸軍政府結盟，因此蘇奇圖應該在王星事件後受到來自緬甸軍政府和中國方面很大的壓力。

民族報並引述不具名消息指出，邊防部隊在打擊詐騙集團的行動中拘捕了大約500名的外國人。（編輯：陳承功）1140214