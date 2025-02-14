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首頁 / 政治

越泰緬柬寮列高風險國 電子機票將加註防詐警語

2025/2/14 17:00（2/14 17:31 更新）
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日前發生多起國人遭誘騙至柬埔寨與緬甸詐騙園區案例，內政部14日說，未來預計將越、泰、緬、柬、寮5國列為高風險國家，民眾訂票時就會在電子機票看到警語。圖為航警加強宣導示警。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 114年2月14日
日前發生多起國人遭誘騙至柬埔寨與緬甸詐騙園區案例，內政部14日說，未來預計將越、泰、緬、柬、寮5國列為高風險國家，民眾訂票時就會在電子機票看到警語。圖為航警加強宣導示警。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 114年2月14日
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（中央社記者賴于榛台北14日電）日前發生多起民眾遭誘騙至柬埔寨與緬甸詐騙園區案例，內政部今天表示，經跨部會會議共識，預計將越、泰、緬、柬、寮5國列為高風險國家，未來訂票時會在電子機票加註防炸警語，並鼓勵民眾安裝「旅外安全指南」。

內政部今天發布新聞稿，內政部長劉世芳昨天主持跨部會會議時指出，民國111年起台灣曾發生多起民眾遭誘騙脅迫赴柬埔寨詐騙園區案，後經政府各部會齊心努力與國際執法合作，就預防、勸阻、救援、究辦4大面向積極應處，類似案件已有減少。

劉世芳表示，跨境詐欺集團轉往緬甸、寮國等地發展，導致近期頻傳民眾遭騙赴泰國旅遊或工作，進而發生多起受困泰緬邊境及緬甸的案例。政府秉持安全至上原則，因此召開跨部會會議繼續加強防制與查緝作為，共同維護民眾安全。

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內政部提到，跨部會會議初步共識預計將越、泰、緬、柬、寮5國列為高風險國家，除請移民署及航空警察局於國境加強宣導示警與勸阻外，亦鼓勵民眾下載外交部「旅外安全指南」APP，交通部也將與航空公司合作加強各項示警做法，包含在電子機票加註防詐警語、發送宣導圖卡等，提醒民眾注意。

內政部強調，將與各部會協同合作持續以人口販運防制法、刑法及詐欺犯罪危害防制條例強化打擊該類犯罪，並與NGO及台商組織合作救援旅外被害民眾。（編輯：張若瑤）1140214

劉世芳
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