韓國高速公路工地橋樑坍塌 增至4死含2中國公民

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（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國當局表示，在首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段，1座施工中的橋樑今早發生坍塌事故，罹難人數增至4人，其中包括2名中國公民，另有6人受傷。

這起事故發生在首爾當地時間上午9時49分左右，首爾世宗高速公路安山至龍仁路段施工現場橋墩上的4到5片面板突然脫落墜下，當時正在橋墩下工作的10名工人被活埋。

韓聯社報導，事發當時現場正使用起重機吊起面板進行連結作業，面板在中途掉落釀禍。橋面高度依區段不同而有差異，最高可達52公尺，掉落區段長度約210公尺。

綜合路透與法新社報導，據韓國內政部與消防官員說法，目前已增至4人喪生，其中包括2名中國公民和2名韓國公民。6名傷者中有5人狀況危急，這5人裡也有1名中國公民。

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韓國代理總統崔相穆辦公室表示，他已下令動員所有可用人員和資源投入救援行動，並確保安全措施，避免造成更多損失。

根據韓國當局的統計，2020年至2023年之間，韓國共發生逾8000起與工作相關的死亡事件。（譯者：施施/核稿：洪培英）1140225