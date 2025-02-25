網購國外藍牙耳機增750元審查費惹議 NCC決定停徵

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿後宣布暫緩收費。行政院長卓榮泰今天表示，NCC已決定停徵。

國家通訊傳播委員會（NCC）原本要針對國外網購藍牙商品增加750元審查費，但在引發不滿後宣布暫緩。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告並備質詢，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇下午在總質詢時問卓榮泰，是否同意用暫緩收取的方式，作緩兵之計。

卓榮泰回應表示，年後有與NCC溝通，但NCC屬於獨立機關，由NCC了解社會的反應以及大家希望能如何處置，現在支持NCC做這樣的決定。

王鴻薇追問，收還是不收費。列席備詢的NCC代理主委陳崇樹表示，這案子依相關規定函報財政部，取得停徵的同意，財政部尊重NCC的決議，所以目前就是不再收取費用。

王鴻薇追問，現在不收取，那未來是否還會收取；卓榮泰表示，NCC本來是決定暫緩，可是函請財政部說明之後，財政部尊重NCC，所以NCC的決定就是停徵。最後，王鴻薇要求NCC以新聞稿的方式告知消費者，陳崇樹表示同意。

王鴻薇也提到，面對貿易戰，台灣應降低對美國的貿易順差，所以可能要增加採購美國產品，現在看來能源是其中一項。另外在汽車方面，台灣的汽車關稅17.5%，是否能降低美國汽車的關稅，她這是在為很多的消費者請命。

王鴻薇接著指出，台灣保健食品的關稅高達30%，台灣民眾吃保健食品，為何要付出這麼高的代價。

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經濟部長郭智輝表示，若汽車關稅降到與美國對等的2.5%，就要對所有國家開放同樣的關稅，美國的車不見得進來，但其他國家的車都進來了，本土車就完蛋了。

至於保健食品，他說，台灣本土的保健食品就非常強，因此希望民眾愛用國內的產品，進口產品才會有比較高的稅。（編輯：翟思嘉）1140225