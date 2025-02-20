NCC委員人數不足頻道換照卡關 業者擬提行政救濟

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（中央社記者蘇思云台北20日電）37家廣電事業執照上半年將陸續屆期，目前因NCC委員人數不足，導致無法換照。台北影業旗下的Nick Jr.跟MTV Live頻道執照即將在3月7日到期，業者表示，最快明天向法院提起行政救濟，遞交「定暫時狀態處分」聲請狀，確保頻道可以繼續播出。

國家通訊傳播委員會（NCC）卡在委員人數不足，無法開會決議重大議案。NCC統計到今年6月底，共37家廣電事業執照將屆期，包括台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等，若業者無法在期限內換照，恐無法繼續播出，NCC今天下午召開專家會議尋找解決方案。

頻道如果執照到期，依法不能在有線電視系統等平台播出。NCC先前提到，業者都有申請換照，此案發生原因主要是委員人數不足所致，業者若有需要，也可以依法提出行政救濟。

台北影業今天受訪告訴中央社，Nick Jr.跟MTV Live兩個頻道的實質審查都已審查通過，近期也收到系統業者發函，提醒如果頻道沒有有效執照就不能在平台播出。考量執照效期將屆，為了確保觀眾收視權益、可以持續收看頻道，目前已委任律師，最快明天向法院提出「定暫時狀態處分」聲請狀。

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業者說明，「定暫時狀態處分」是一個緊急程序，法院就算確認，執照能維持的時間很短，但希望先保持執照現行有效狀態，頻道才能繼續播出。希望後續NCC委員人數不足問題可以盡快解決。

NCC官員說明，下午邀外部法律專家學者討論，專家提出的意見將彙整由諮議會議討論。有些專家提到，一個方式是業者提出行政訴訟，因為當事人權利可能損害，再向法院聲請定暫時狀態處分。至於臨時執照的可能性，專家多認為於法沒有相關規範，不太可行。（編輯：林興盟）1140220