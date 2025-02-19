NCC：網購國外藍牙產品自用 750元審查費研議免收或減收

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（中央社記者蘇思云台北19日電）民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿，10日宣布暫緩收費。NCC表示，當初是為了防堵代購業者鑽漏洞才會收審查費，若為民眾自用，朝免收或減收方向研議，但後續仍要經諮議會議討論。

所謂第二級電信管制射頻器材主要包含發射低功率電波的設備，包含手機、平板、藍牙耳機、WiFi接收設備、無線鍵盤、無線滑鼠等。國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行諮議會議後記者會。媒體關注NCC先前針對審查費750元暫緩收費，後續研議可能收取費用與進度為何。

NCC主秘暨發言人黃文哲表示，有的代購業者沒走申請進口核准證的流程，因此，原本收取750元審查費的用意是要防止代購業者「化整為零」鑽漏洞，自用族群並非要收費的對象，不過，外界認為收取費用太高，NCC因此決定暫緩收費。

黃文哲強調，射頻器材管理是為了維護電波秩序跟使用者安全，後續研議會參考比例原則、就徵收範圍、設備功率大小等做檢討。如果確認是代購業者，還是會收費，但若確認是民眾自用，盡量朝低於750元或不收費的方向研議，但具體研議結果何時出爐，沒有時間表。如果涉及還要修改法規命令，現行諮議會議也無法處理。

NCC統計2月5日到2月10日，總共開出審查費共366件，有322件已繳費。至於已收取的費用後續如何處理，黃文哲表示，會再報到諮議會議做討論。

外界關注這類郵購產品類型分布，NCC統計顯示，民眾透過網路訂購並進口供自用的無線電信終端設備或低功率射頻器材案件漸增，2023年有2.5萬件，2024年有4萬多件。

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分析2024年案件類型，黃文哲指出，1萬多件為無線攝影機、無線麥克風、無人機等，相機與攝影器材等約8000多件，藍牙喇叭與耳機約6000件，Meta的VR設備約5000件，手機數量則相對少。

NCC目前對應收取750元審查費的相關器材輸入案件，仍會通知民眾有審查費用待繳，等應收費用費確定後，再開繳費單依期限繳納，有民眾擔心變成「空白支票」。黃文哲說明，這個金額本來法規是說750元，但民眾認為費用太高因此會檢討，最終費用一定不會超過750元。（編輯：楊蘭軒）1140219