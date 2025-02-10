加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

國外網購藍牙商品增750元審查費惹議 NCC暫緩收費

2025/2/10 18:35（2/10 18:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藍牙耳機。（圖取自Unsplash圖庫）
藍牙耳機。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿。NCC今天表示，為回應外界意見，將針對審查費檢討調整，先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC會逕行審查，等應收費數額確定後，再開立繳費單繳納。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。

第二級電信管制射頻器材主要包含發射低功率電波的設備，包含手機、平板、藍牙耳機、WiFi接收設備、無線鍵盤、無線滑鼠等，有民眾近期網購國外產品後，被要求另外收750元審查費，引發外界關注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

NCC今天發布新聞稿，為因應調整需要，即日起依法申報的此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC會逕行審查，等應收費數額確定後，再開立繳費單繳納。也就是說，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

NCC強調，民眾在「公共政策網路參與平台」提案重新討論收費標準已通過，NCC將以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻開啟檢討。（編輯：翟思嘉）1140210

#NCC
延伸閱讀
網購國外手機藍牙耳機增審查費750元 NCC：反映行政成本網購國外3C增收審查費 NCC：國內販售品維修換新免收紅魔8 Pro手機未經審驗輸入販賣 NCC開罰130萬元
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
收審查費惹議 政院：NCC會在瞭解意見後採合理措施
107
更多編輯台推薦新聞：