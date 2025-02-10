國外網購藍牙商品增750元審查費惹議 NCC暫緩收費

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（中央社記者蘇思云台北10日電）民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿。NCC今天表示，為回應外界意見，將針對審查費檢討調整，先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC會逕行審查，等應收費數額確定後，再開立繳費單繳納。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。

第二級電信管制射頻器材主要包含發射低功率電波的設備，包含手機、平板、藍牙耳機、WiFi接收設備、無線鍵盤、無線滑鼠等，有民眾近期網購國外產品後，被要求另外收750元審查費，引發外界關注。

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NCC今天發布新聞稿，為因應調整需要，即日起依法申報的此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC會逕行審查，等應收費數額確定後，再開立繳費單繳納。也就是說，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

NCC強調，民眾在「公共政策網路參與平台」提案重新討論收費標準已通過，NCC將以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻開啟檢討。（編輯：翟思嘉）1140210