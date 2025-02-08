網購國外手機藍牙耳機增750元審查費 NCC：國內販售品維修換新免收

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（中央社記者蘇思云台北8日電）民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，今年2月起新增每案審查費750元，引發討論。NCC今天表示，若為國內購買產品，後續換新品或送到國外維修後再寄回台灣者，民眾提供維修證明文件，也不用交審查費。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外預告修正電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，經NCC委員會綜合討論決議，民眾若透過網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元，今年2月5日正式施行。

不過，這項作法主要是針對郵寄自用產品為主，但有民眾在論壇反映產品只是維修，也被快遞公司說要收費750元，引發關注。

NCC說明，如果產品一開始是在國內購買的二級電信管制射頻器材，像是遊戲把手、無線滑鼠、無線鍵盤等，送到國外維修後再寄回台灣者，經出示相關維修證明文件，例如email截圖、客服文件等，不用收任何費用，維修方式如果是以換新品方式，同樣也適用。

NCC官員解釋，如果這款產品本來就是國內販售，當初就有經過審查，維修後的目的自然也是要恢復成原本具備的功能。國內產品售後服務樣態多元，民眾如有提供維修憑證，自然不會收審查費。

NCC強調，這次修正電信管理業務規費收費標準，並不影響民眾自行從國外隨身攜帶回國的第二級電信管制射頻器材的規範。依現行規範，民眾自行攜帶自用藍牙耳機、手機等第二級電信管制射頻器材從國外入境，數量在5部以下，一樣是免收審查費，如果在6部以上，就要申請進口證。

NCC這次新增自用郵寄審查費每案750元，NCC官員解釋，第1，這是針對每案（2部以下）收費，也就是說，假設民眾一次網購自用2支國外手機，此案審查費一樣是750元，並非網傳增加為1500元。

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第2，雖然不是實驗室檢測，但NCC必須逐案實質審查申請人上傳的產品型錄、使用頻段與功率，必要時須再確認民眾上傳文件的真偽，以及是否需補充文件。目的是為了避免不符合台灣無線電頻段及發射功率規定的射頻器材在市場上流竄，可能干擾警察、消防與機場無線電通訊。

NCC說明，相關工作的直接成本包含通傳系統建置及維修費用，電腦影印等硬體設備、水電及人員成本等項目。依規費法第7條規定，按行政成本收費，才會新增自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元。（編輯：張均懋）1140208