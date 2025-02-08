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網購國外藍牙耳機增審查費 藍委：已發文NCC要求暫停

2025/2/8 14:17
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元引發質疑。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，這是變相關稅，徒增人民負擔；國民黨立委廖先翔則已發文要求NCC暫停收費新制。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，輸入核准審查費每案750元，今年2月5日正式施行。

王鴻薇今天透過臉書表示，未來像是鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍牙接收器、無線耳機、遊戲主機、VR設備等，都會受到影響．這就是變相關稅，可想而知未來相關3C產品恐怕又要變相漲價，徒增人民負擔，難怪網路炸鍋。

王鴻薇認為，這種莫名其妙的理由收費就是擾民，完全是巧立名目收費，土匪政府行徑。她已發文要求NCC重新評估對民眾影響以及必要性，一定要杜絕巧立名目、侵害人民財產的行為再度發生。

國民黨立委廖先翔也說，他已正式發文要求NCC暫停收費新制，調整為社會可以接受的方案後再上路，並明確告知NCC，後續處置作為會是他是否同意解凍今年度預算的依據之一。

廖先翔指出，NCC有責任把關電信射頻設備，相關審查也可能產生成本，但問題在於民眾自行購買的設備，在國外早已通過國際標準認證，NCC卻還要再收費，甚至連保固期內送修的設備也要再被收一次，難道不是變相剝削，更讓人質疑的是，這項政策是否是由通訊產品進口商遊說而來的結果。

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國民黨立委葛如鈞透過臉書表示，有網友分享，在國外買藍牙鍵盤跟滑鼠竟然也變成「課稅新標的」。離譜的是以數量計算，手把一個750元，2個1500元，數量愈多，收費愈高，搶錢不手軟。

葛如鈞說，第一時間已與NCC確認，NCC回覆「本會近期是有修正電信管理業務規費收費標準」，所以應是事實無誤。放大家放心，他一定持續追蹤了解，「絕對不同意無理增加阿宅的宅成本」。（編輯：謝佳珍、楊蘭軒）1140208

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