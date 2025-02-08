網購國外藍牙耳機增審查費750元 NCC：反映行政成本

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（中央社記者蘇思云台北8日電）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。NCC今天表示，這類自用申請案一年逾2萬件，需投入相當人力與資源審查，為反映行政成本才新增審查費，若是出國自用攜帶回來則不受影響。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元，此案在今年2月5日正式施行。

所謂第二級電信管制射頻器材主要包含發射低功率電波的設備，包含手機、平板、藍牙耳機、WiFi接收設備、無線鍵盤、無線滑鼠等，有民眾近期網購國外產品後，被要求另外收750元審查費，引發外界關注。

NCC官員受訪告訴中央社記者，規費法有提到要按照成本定價，自用2部以下很多年都沒收費，近年網路購物普及，民眾透過網路訂購並進口供自用的無線電信終端設備或低功率射頻器材案件漸增，2023年有2.5萬件，2024年有4萬多件。

NCC官員解釋，雖然自用不用進口核准證，實際審查流程上，民眾需上傳不會拿去販售的自用切結書，並附上產品名稱、產品型號與規格等資訊，NCC主要是為維持電波秩序，檢視的是產品使用的頻段與功率。由於每個國家開放頻段狀況不太相同，因此需比對檢視進口產品使用頻段國內是否開放、會不會干擾到既有像是警消救災的頻段等，歷來也有駁回申請的狀況，審查上需投入相當人力跟資源。

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NCC官員說明，民眾網購國外產品，可能比較便宜，但也衍生消保議題，如果是在國內購買這類產品，相關成本可能已包含在售價上。這次調整規費主要是為了反映行政成本，才會新增自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費每件750元。

NCC說明，去年7月草案預告後，後續也召開公開說明會，也發布資訊在官網上，考慮過年前需求較多，因此也延後到農曆年後才生效，後續也跟外界持續宣導。另外，如果民眾是出國自行攜帶二級電信管制射頻器材產品入境者，5部以下仍是免費，並不受影響。（編輯：楊蘭軒）1140208