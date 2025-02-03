NCC調查民眾住處市話手機並用比例 6年內跌破5成

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（中央社記者蘇思云台北3日電）手機成通訊主流管道，NCC調查民眾住處「僅使用行動電話者」比例，自2017年17.7%成長至2024年的48%，若觀察「市內電話、行動電話都有使用者」比例，6年內從79%跌破5成，雖然去年小幅升至48.9%，兩者消長趨勢依舊明顯。

國家通訊傳播委員會（NCC）最近發布「2024年通訊傳播市場報告」，其中調查內容包含電信與廣電產業的發展變化。

觀察2017至2024年調查結果，詢問16歲以上民眾住處電話使用情形，「市內電話、行動電話都有使用者」比例自2017年的79%，逐年下降到2023年的45.8%，後在2024年微幅上升到48.9%，再次超越「僅使用行動電話者」的比例。

「僅使用行動電話者」占比則從2017年的17.7%，逐年成長到2023年51.8%，2024年微幅下降到48%。「僅使用市內電話者」 則在2024年微幅上升至3.1%。

NCC報告指出，若以年齡交叉分析，26到35歲、36到45歲及66歲及以上「市內電話、行動電話都有使用」 比例呈逐年下滑趨勢，其中以36到45歲下滑幅度最大，自2018年的73.9%下降至2024年的40.6%，而66歲及以上比例減少速度和緩，2024年比例仍有64.9%。

報告指出，26到35歲、36到45歲及66歲及以上「僅使用行動電話」比例呈逐年增加趨勢，其中，26到35歲增加幅度最大，自2018年的22.7%提升到2024年的64.7%。另外，「僅使用市內電話」在26到35歲比例自2018年的1.1%上升到2024年的2.9%，而66歲及以上比例則從2018年的7.2%，微幅下降到2024年的6.5%。

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至於詢問民眾未來1年是否會取消市話，根據近年調查顯示，多數民眾都說不會取消市話，比例自2017年的91%微幅減少到2024年的87.6%。

若進一步分析未來1年打算取消住處市話的原因，2024年調查指出，以行動電話取代即可仍為取消主因、比例為69.2%，不需要市話比例為39.1%，避免詐騙電話比例上升到21.5%。（編輯：潘羿菁）1140203