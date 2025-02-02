NCC：逾5成民眾用過AI服務 智慧導航和語音輸入為主

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（中央社記者劉千綾台北2日電）NCC調查顯示，113年有逾5成民眾使用過AI服務，以智慧導航、語音輸入、生物辨識解鎖驗證等為主。在使用網路方面，調查指出，民眾最常遇到的狀況為網路詐騙及個資外洩。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布「113年通訊傳播市場報告」，調查報告顯示，民眾自4G轉換至5G服務的比例從112年的25.5%上升到113年的35.8%；16歲以上民眾自4G轉換至5G服務的主因，有70.1%是因為換約或購機有優惠，未轉換原因，有66.7%認為目前使用的4G服務已足夠滿足需求。

至於民眾最常使用網路從事的活動，調查顯示，撥打網路語音電話占比89.7%、最大宗，其次為下載圖片、電影、影片、音樂、玩或下載遊戲占比55.3%，以及發送或接收電子郵件占比50.4%。

此外，依據106至113年調查顯示，16歲以上民眾超過7成有觀賞過線上共享創作影音平台內容，113年比例達82%。民眾觀看過的線上共享創作影音平台，有看過「YouTube」比例歷年皆超過9成，觀看「抖音（TikTok）」的比例則逐年成長，自108年的18.7%大幅提升至113年的45.1%。

NCC調查，有遇過電話詐騙或網路詐騙者，以透過「行動電話」接收到詐騙為主，比例自112年的81.1%提升至113年的83.5%，其次則為「市內電話」，比例自112年的32.6%上升至113年的40.5%，「即時通訊軟體」及「社群媒體」占比亦有上升趨勢。

遇到網路狀況者，以「網路詐騙」及「個資外洩」為前兩名，且兩者比例皆有上升趨勢，「網路詐騙」自106年的6.3%增加至113年的25.8%，「個資外洩」則於106年的7.5%增加至113年的19.8%；「帳號遭到駭客侵入」則自106年的3.8%上升至113年的9%，位居第三。

此外，有接觸過新聞類假訊息的民眾，其接收管道以「即時通訊」比例最高。

NCC表示，報告也新增了人工智慧（AI）使用調查，發現在113年有逾5成民眾有使用過AI服務。有使用過AI服務的民眾，不論在日常生活面或工作面，所使用的服務主要為「智慧導航」，其次為「語音輸入」或「生物辨識解鎖、驗證」。

報告也指出，16歲以上民眾在住處主要的收視來源仍以有線電視為主，占比58.3%，其次為中華電信MOD、占比17.4%，OTT TV占比為16%，無線電視則為7.5%。

在OTT TV服務使用的調查結果，調查顯示，16歲以上民眾超過3成曾看過OTT TV，其中58.6%有實際訂閱OTT TV服務，並且多數只訂閱1個線上串流影音服務、占比達73.5%，服務方案以月租單一帳號或裝置方案為主。

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在行動通訊服務方面，NCC統計至113年11月底，5G用戶數正式突破1000萬，來到1000萬7451戶，從109年6月底5G開台至今，4年半的時間為台灣推升5G邁入新里程碑。

NCC表示，以全台約2340萬人口估算，5G用戶普及率約超過42.5%；若以全台行動用戶數2969萬估算，5G用戶滲透率達33.7%。（編輯：翟思嘉）1140202