加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 生活

37家業者執照將屆期恐被迫停播 NCC開專家會議找解方

2025/2/5 15:13（2/5 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國家通訊傳播委員會招牌。（中央社檔案照片）
國家通訊傳播委員會招牌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）NCC卡在委員人數不足，無法開會決議重大議案。NCC今天表示，統計到今年6月底，共37家廣電事業執照將屆期，包括台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等，若業者無法在期限內換照，恐無法繼續播出，NCC預計2月20日召開專家會議尋找解決方案。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議，因委員人數不足致決議114年上半年廣電及衛廣事業頻道執照屆期的影響報告案。

NCC主秘暨發言人黃文哲在諮議會議後記者會上表示，依照廣播電視法與衛星廣播電視法規定，廣電事業需要執照才可以經營，也有執照效期限制，但因廣電執照屆期換發屬於委員會議決議事項，目前委員人數不足無法召開委員會議，因此無法做出換照決議。

黃文哲指出，如果衛廣事業無法在期限內完成換照，後續無線廣播將不能發射頻率，由於系統業者播出的頻道必須要有執照才行，無線電視、衛廣頻道若無法完成換照，恐無法繼續在平台播出，可能影響觀眾收視權益。

黃文哲說明，3月7日就有2家衛廣頻道MTV Live跟Nick Jr.執照將到期，NCC預計2月20日召開外部法律專家學者諮詢會議找出解決方案，希望事先因應，以保障當事人利益。有些業者已經來申請換照，此案主要是因委員人數不足所致，後續業者如果有需要，也可以依法提出行政救濟。

媒體關注是否有臨時執照等彈性作法，NCC說明，依法規，只有有線電視系統業者有臨時執照制度，衛廣頻道等都沒有臨時執照作法，如果頻道真的無法播出，可能是跳頻因應。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據NCC資料，4家無線電視包括台視、中視、華視、公視CH26，8家衛廣頻道包含MTV Live、Nick Jr.、東風衛視台、曼迪日本台、台灣綜合台等，25家無線廣播包含警廣、中廣、台北、高雄、復興、教育廣播電台等。

4家無線電視都在今年6月底到期，旗下頻道眾多，台視包括台灣電視台、台視財經台、台視綜合台、台視新聞台4頻道，中視包含中視綜合台、中視經典台、中視新聞台、中視菁采台等4頻道，華視包含中華電視台、華視新聞資訊台、華視教育體育文化台、國會頻道1台跟2台等5頻道，公視CH26包含公共電視台、公視台語台與TaiwanPlus。（編輯：潘羿菁）1140205

#NCC
#中廣
#華視新聞資訊台
#黃文哲
#公視台語台
#台視財經台
延伸閱讀
NCC：業務費遭刪減5成 4月恐將無法運作NCC修法有線電視業者跨區經營寬頻 未來成本恐墊高串流影音訂閱夯 有線電視攜手OTT盼提升黏著度
NCC
NCC：逾5成民眾用過AI服務 智慧導航和語音輸入為主守護孩童寒假上網安全 NCC提供5大關鍵技巧
黃文哲
數發部：若業務費砍至1元或全刪 將影響台灣網路安全TaiwanPlus報導美選詞彙爭議 NCC：有損國家利益
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NCC調查民眾住處市話手機並用比例 6年內跌破5成
103
更多編輯台推薦新聞：