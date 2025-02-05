37家業者執照將屆期恐被迫停播 NCC開專家會議找解方

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（中央社記者蘇思云台北5日電）NCC卡在委員人數不足，無法開會決議重大議案。NCC今天表示，統計到今年6月底，共37家廣電事業執照將屆期，包括台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等，若業者無法在期限內換照，恐無法繼續播出，NCC預計2月20日召開專家會議尋找解決方案。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議，因委員人數不足致決議114年上半年廣電及衛廣事業頻道執照屆期的影響報告案。

NCC主秘暨發言人黃文哲在諮議會議後記者會上表示，依照廣播電視法與衛星廣播電視法規定，廣電事業需要執照才可以經營，也有執照效期限制，但因廣電執照屆期換發屬於委員會議決議事項，目前委員人數不足無法召開委員會議，因此無法做出換照決議。

黃文哲指出，如果衛廣事業無法在期限內完成換照，後續無線廣播將不能發射頻率，由於系統業者播出的頻道必須要有執照才行，無線電視、衛廣頻道若無法完成換照，恐無法繼續在平台播出，可能影響觀眾收視權益。

黃文哲說明，3月7日就有2家衛廣頻道MTV Live跟Nick Jr.執照將到期，NCC預計2月20日召開外部法律專家學者諮詢會議找出解決方案，希望事先因應，以保障當事人利益。有些業者已經來申請換照，此案主要是因委員人數不足所致，後續業者如果有需要，也可以依法提出行政救濟。

媒體關注是否有臨時執照等彈性作法，NCC說明，依法規，只有有線電視系統業者有臨時執照制度，衛廣頻道等都沒有臨時執照作法，如果頻道真的無法播出，可能是跳頻因應。

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根據NCC資料，4家無線電視包括台視、中視、華視、公視CH26，8家衛廣頻道包含MTV Live、Nick Jr.、東風衛視台、曼迪日本台、台灣綜合台等，25家無線廣播包含警廣、中廣、台北、高雄、復興、教育廣播電台等。

4家無線電視都在今年6月底到期，旗下頻道眾多，台視包括台灣電視台、台視財經台、台視綜合台、台視新聞台4頻道，中視包含中視綜合台、中視經典台、中視新聞台、中視菁采台等4頻道，華視包含中華電視台、華視新聞資訊台、華視教育體育文化台、國會頻道1台跟2台等5頻道，公視CH26包含公共電視台、公視台語台與TaiwanPlus。（編輯：潘羿菁）1140205