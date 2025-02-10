NCC收750元審查費 吳思瑤：會把民意帶去政院討論

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民進黨團一定會為民發聲、把民意帶去行政院，在中午舉行的行政立法協調會報討論。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，輸入核准審查費每案750元，今年2月5日正式施行。

吳思瑤今天接受媒體聯訪，針對網購國外手機藍牙耳機增審查費750元引發討論等議題，作相關說明。

吳思瑤說，收到非常多3C使用族群的意見，民進黨團關切此議題，也會把民意、社會各界的質疑跟行政部門好好磋商及討論，例如750元的審查費是否合理、行政作業成本如何試算等，在今天中午舉行的行政立法協調會報，優先和行政部門討論。

吳思瑤指出，NCC是獨立機關，不是任何一個人可以直接要求它要如何做，必須尊重獨立機關職權，但民進黨團一定會反映民意。

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此外，立法院第11屆第3會期3日開始進行立委報到手續，立法院朝野黨團6日進行黨團協商，藍白簽署協商結論，即11日處理選罷法覆議案、25日開議等，但民進黨團未簽協商結論。立法院已發函通知各黨團，定於11日召開全院委員談話會，決定開議日及議程相關事宜，但如果10日下班前經各黨團完成簽名，談話會停止召開。

吳思瑤說，其實朝野黨團對於何時處理選罷法覆議案及開議日期，都有共識，但民進黨團總召柯建銘在6日的朝野協商發言遭到漠視，包括為何三讀修正通過的財劃法可以在召委的一紙公文下，把法案當作人質，至今還扣在立法院沒有送出等，沒有人可以清楚說明，因此暫時沒有簽協商結論，今天還有最後的溝通時間。（編輯：楊凱翔）1140210