網購國外藍牙耳機增審查費 藍籲NCC撤回政策

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（中央社記者王承中台北10日電）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元引發質疑。國民黨團首席副書記長羅智強今天表示，NCC就是想打造全新的小金庫，看不到收費的任何正當性，要求NCC撤回政策。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，輸入核准審查費每案750元，今年2月5日正式施行。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委廖先翔、翁曉玲等人，今天在立法院召開記者會，指NCC是假審查，真加稅。

羅智強表示，NCC真的是離譜，搶錢搶到這種地步，立法院剛三讀通過史上最高的總預算，政府竟然拿不出錢來檢測，打著通訊安全的大旗，去扒民眾的皮。

羅智強指出，NCC就是想學勞動部，想打造全新的小金庫，用審查的名目收錢，來搞辦公室裝潢或是開個人演唱會，不然他看不到收審查費的任何正當性，況且NCC還不是普審，只是抽審。他呼籲NCC不要再搶錢了，要求NCC撤回政策。

翁曉玲表示，現在通訊設備已成為生活必需品，只要民眾購買一定數量以下的自用射頻設備，不應該徵收審查費，就算要收費也要考慮比例原則，現在NCC卻是不論器材的金額高低，一率徵收750元，很不合理。

翁曉玲指出，且NCC目前委員人數不足，不應該公布相關收費標準的修改，NCC的做法極為不智，現在民意大為反彈，呼籲NCC應該要重新檢討相關收費標準，看是要廢止還是暫緩實施。

廖先翔表示，NCC不只是假審查，真加稅，根本就是搶劫。民眾網購任何國外商品，海運空運就已繳了海關規費，如果金額超過2000元還要報稅，現在購買的產品若具有無線傳輸功能，竟然還要被收費。民眾上網買個東西就被政府收了3次錢，這樣合理嗎。

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廖先翔指出，很多國家管制物品都沒有像NCC這樣收費，例如保健食品，在一定數量以內都是免稅。且NCC的檢查只是叫民眾填單簽切結書，非常低成本且形式審查，就可以收750元，完全不符合比例原則。

廖先翔表示，NCC稱是為了保障國內通訊安全，但為何郵寄回來的才要審查收錢，民眾自攜5部以內就不用審查，這有辦法保障國內通訊安全嗎。NCC既沒有辦法維護國內通訊安全，又增加民眾負擔，NCC正事不做卻找民眾麻煩，真的是不要鬧了。（編輯：楊蘭軒）1140210