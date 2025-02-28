加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

以色列哈瑪斯第2階段停火談判重啟 各方齊聚開羅商討

2025/2/28 15:37（2/28 16:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列特拉維夫一處牆壁上貼滿被哈瑪斯綁架的人質照片。（路透社）
以色列特拉維夫一處牆壁上貼滿被哈瑪斯綁架的人質照片。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅28日綜合外電報導）有關各方今天在埃及首都開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第2階段停火事宜，調解人員希望能讓加薩走廊（Gaza Strip）的以哈戰爭落幕。

法新社報導，以哈第1階段停火協議歷經數月艱辛談判才達成。居中斡旋的埃及昨天表示，以色列、卡達和美國代表團已抵達開羅，準備就第2階段停火進行「密集」會談。

埃及國家新聞局（SIS）說：「有關各方已展開密集會談，商討下一階段停火協議，同時持續努力確保先前達成的協議落實。」

以色列和哈瑪斯（Hamas）第1階段停火預定3月1日到期。哈瑪斯昨天根據協議移交4名人質遺體，換取以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後派遣談判代表前往開羅。

停火協議第一階段於今年1月19日生效，此階段的最後一次人質換囚犯行動於昨天清晨進行。過去數週哈瑪斯分批放人，一共釋放25名活著的以色列和雙重國籍人質，另歸還8具人質遺體。

google news透過 Google News追蹤中央社

儘管不在協議範圍內，哈瑪斯也已釋放5名泰國籍人質。

根據協議，以色列釋放約1900名巴勒斯坦囚犯作為交換。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140228

#加薩走廊
#尼坦雅胡
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#埃及
#以色列
#停火
#以哈戰爭
延伸閱讀
以哈停火 從開戰到停火10大關鍵時刻一次看以色列將展開停火第2階段談判 要求加薩去軍事化川普發布AI生成影片 展示加薩重建為度假勝地畫面阿拉伯國家擬加薩重建計畫 約旦：無法收更多巴人
尼坦雅胡
以色列同意釋放巴勒斯坦囚犯 換4以色列人質遺體尼坦雅胡要求敘南非軍事化 以色列空襲軍事目標
以哈戰爭
哈瑪斯歸還以色列人質遺體 家屬證實是2年幼人質母親巴勒斯坦NGO：以色列換囚2/22將釋放602人
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
加薩停火第一階段邁入尾聲 哈瑪斯促啟動下階段談判
63
更多編輯台推薦新聞：