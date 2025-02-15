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阿拉伯國家擬加薩重建計畫 約旦：無法收更多巴人

2025/2/15 18:44
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（中央社慕尼黑14日綜合外電報導）約旦外交部長沙法迪今天表示，阿拉伯國家正制定一項計畫，能在不遷走當地人民的情況下重建加薩走廊，並確保安全與穩定的治理，但他也強調，約旦無法再接納更多巴勒斯坦人。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）本月初宣布一項計畫，打算「清空」加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人，並將大多數巴人安置在約旦和埃及，但這讓阿拉伯國家感到不滿。

這項提議立即遭到開羅和安曼當局反對，中東地區大部分國家也認為此構想會嚴重破壞區域穩定。

沙法迪（Ayman Safadi）於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）表示：「我明確告訴你，我國人口中有35%是難民，我們無法再承受更多，我們不能讓巴勒斯坦人來約旦。他們不想來約旦，我們也不希望他們過來。」

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約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）本月11日訪問美國華府，並重申約旦反對川普計畫的「堅定立場」。

知悉此次會面的兩位歐洲外交消息人士透露，阿布杜拉二世告訴川普，阿拉伯國家的計畫會比川普提議「成本更低、更迅速達成」，川普似乎樂於接受這建議。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140215

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