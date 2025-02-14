川普提接管加薩計畫 沙烏地傳2/20主辦峰會商討

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（中央社利雅德14日綜合外電報導）一位瞭解峰會籌備情況的消息人士今天說，沙烏地阿拉伯將於2月20日主辦有其他4個阿拉伯國家領導人參與的峰會，以商討美國總統川普先前提議美方接管加薩走廊的計畫。

法新社報導，這名消息人士表示，埃及、約旦、卡達和阿拉伯聯合大公國的領導人預計出席這場峰會，峰會將在埃及首都開羅2月27日召開阿拉伯聯盟（Arab League）會議之前舉行，該會議也將磋商同一議題。

另一位不具名的消息人士指出，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也將出席峰會。

川普（Donald Trump）日前提議美國接管加薩走廊（Gaza Strip）並將200多萬巴勒斯坦人遷出當地，還提到埃及或約旦是可能的安置地點，這番言論引發世界各國強烈抗議。

川普本月4日矢言，將在巴勒斯坦人移出加薩走廊後「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區、開發當地經濟。

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當時他說，美國會清除未爆彈，「夷平當地」，清除損毀的建築，並「創建經濟發展，為這個地區的人民提供無窮無盡的就業機會和住房」。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊交戰一年多後，目前正處於停火狀態。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140214