加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交
首頁 / 國際

美國防長：別把山姆大叔當傻瓜 歐洲防務要自強

2025/2/14 19:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）華府就俄烏戰爭與俄羅斯磋商的策略招致各方抨擊，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天予以駁斥，他更警告歐洲不要把美國當「傻瓜」，別讓美國承擔歐洲的防務責任。

路透社報導，位於布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）總部召開記者會，赫格塞斯會中表示：「別搞錯了，（美國）總統川普（Donald Trump）不會允許任何人把山姆大叔（Uncle Sam）變成傻瓜大叔（Uncle Sucker）。」

赫格塞斯1月25日就任國防部長，這是他履新後首次出訪；赫格塞斯還強調，歐洲大陸防務的主要責任應由歐洲承擔。

赫格塞斯已招致歐洲多國的強烈抨擊，因為他昨天宣稱，回復烏克蘭在2014年之前的國界是不切實際的，以及川普政府也不認為，讓烏國加入北約是化解俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭的解方之一。

google news透過 Google News追蹤中央社

法新社報導，赫格塞斯今天也借用川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）競選口號，他說美國及其盟邦「必須讓北約再次偉大」，同時勸誡歐洲國家增加國防開支。

赫格塞斯在布魯塞爾召開的北約防長會談結束後告訴記者：「為了長遠發展，我們的夥伴必須再加碼歐洲防務。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140214

川普
台廠赴美挑戰高 李詩欽：產業不能只關注最低成本范斯：俄若拒與烏簽和平協議 美可能祭制裁或軍事施壓
赫格塞斯
分析：美俄直接喬俄烏止戰 蒲亭得償所望美前國安顧問籲台灣努力讓美國人把美台關係放心上
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
18
更多編輯台推薦新聞：