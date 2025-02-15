川普促歐增軍費 前北約副秘：大勢所趨但不能只看金額【專訪】

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（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）美國總統川普要求北約的歐洲成員國增加國防支出，前北約副秘書長米努托里佐認為，這是大勢所趨、歐洲必定要走的路，但他提醒，國防預算數字不應是唯一指標，美國也該考量維繫盟友團結帶來的力量。

美國總統川普日前表示，不確定美國是否應在北大西洋公約組織（NATO）上花錢，他認為美國在保護北約成員國，對方卻沒保護美國。川普主張NATO其他成員國應提撥國內生產毛額（GDP）的5%作為國防費用，遠高於現有目標2%，目前沒有任何北約成員國達到此一目標，包括美國。

對於川普的倡議，北大西洋公約組織（NATO）前副秘書長米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）接受中央社專訪時表示，此議題應從「北約歷史」談起，二次世界大戰後進入「冷戰」時期，一方是蘇聯，另一方是歐、美、加拿大等，1949年北約在華府成立，主要目的是預防蘇聯侵犯西歐，必須有足夠武力回應。

他表示，北約逐漸發展成民主國家軍事聯盟，北約鮮為人知的一項最大貢獻，其實是奠定新的「公民與軍隊」關係，過去在許多國家，尤其像中國或亞洲國家常是軍隊掌權，北約明確界定須由民選政府主導，軍隊只負責技術層面，軍方可提供專業建議，但拍板決策的是民主政府。

他解釋，隨著柏林圍牆倒塌，蘇聯在1991年解體，北約原本設定的敵人消失了，學者法蘭西·福山（Francis Fukuyama）甚至提出「歷史終結論」；經歷過兩次世界大戰摧殘的歐洲認為，和平之日終於到來，現在可以休養生息，提升社會發展。

米努托里佐說，歐洲多國開始採納溫和社會主義，重視健保、教育，在過去20、30年間，歐洲國家把社會福祉列為優先，減少軍事國防支出，「但在俄烏戰爭爆發後，這種思維改變了，歐洲國家群起反思，當前趨勢或輿論都傾向支持增加國防。」

他表示，從美國角度來看，美國在冷戰時期派駐許多軍隊在歐洲，美歐聯盟關係是互利，但現在川普政府認為美國負擔的防禦費用「不成比例」，期望歐洲國家增加國防支出，「在雙重推力下，我認為這是歐洲必然要走的路，是大勢所趨，雖不知會以何種方式進行，或要花多久推動。」

他坦言，增加國防支出對歐洲民主國家是困難決策，例如可能被迫削減公衛預算來買新戰艦，但仍需逐步推動，以平衡新的局勢。

不過米努托里佐提醒，國際關係不能只看花多少錢買武器，維繫盟友也很重要，美國911恐攻事件爆發時，他正擔任北約副秘書長，當時北約立刻引用第5條「共同防禦條款」支持美國，力挺美國民眾度過難關，「除了花錢買坦克，這種團結精神也很有價值。」

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川普認為歐洲沒有保護美國，米努托里佐舉自己相當熟悉的阿富汗問題為例，他表示，歐洲國家過去佔阿富汗國際駐軍4成，且實際承受不少人員傷亡，這對美國是實質幫助，因為這是打擊國際恐怖主義的相關計畫，若美國未決定撤軍阿富汗，歐洲也會繼續在阿富汗駐軍，「歐洲不會讓美國在對抗國際恐怖主義時孤軍奮戰，這層盟友關係也該考慮進去。」

對於川普上任後的美歐關係，他表示，歐盟有許多基本規則要遵守，以貿易來說，必須由歐盟集體決策，單一國家不能個別談判簽約，美國政府有很多新人事，有些官員對歐洲未必熟悉。義大利向來跟美國關係很好，但也須跟歐盟步調一致，目前角色是希望運用跟美國的良好互信，幫助美歐關係變得更好。（編輯：陳慧萍）1140215