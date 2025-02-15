加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／勇鷹高教機台東外海失事 飛行員跳傘獲救
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.02/300
首頁 / 國際

德國總統：新美國政府世界觀不符國際社會利益

2025/2/15 09:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者顏若瑾柏林14日專電）為期3天的德國慕尼黑安全會議登場，德國總統史坦麥爾在開幕致詞表示，「新的美國政府和我們有著不同的世界觀」，這種唯一主導規範式的世界觀，不符國際社會利益。他接著與美國副總統范斯針對經濟和安全議題進行交流。

第61屆慕尼黑安全會議14日至16日登場，來自各國的元首與代表齊聚一堂，聚焦國防、經濟等多面向外交議題，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭將屆滿3年，烏克蘭局勢及各國對烏克蘭未來的態度成為會議焦點。

史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在會議開幕式致詞時表示，美國總統川普（Donald Trump）治理下的政策新方向是其他國家無法改變的，「我們必須接受這一點」，但他堅信，「這種唯一主導規範式的世界觀，不符合國際社會的利益」。

史坦麥爾表示，美國新政府不考慮既定規則、既定的夥伴關係和信任，「無法無天絕對不可以成為世界新秩序的典範」，民主不是擾亂的遊樂場。他也批評美國正在形成史上前所未有的權力，集中科技、金融和政治於一體。

史坦麥爾說，「我坦率地說，身為一名民主人士的我正在擔憂，讓一小撮企業菁英握有權力、手段和意志，重新定義自由民主國家遊戲規則的重要部分」，「其中一些菁英不隱藏對我們民主制度與規範的輕視」。

史坦麥爾稍後與范斯（J.D. Vance）在慕尼黑安全會議進行雙邊會談，針對經濟和安全政策問題進行交流。史坦麥爾說，現在是德美關係的新篇章，呼籲雙方承擔共同的安全責任。

范斯呼籲德國和歐洲承擔起自主安全的責任。范斯表示，他和總統川普堅信歐洲無疑是美國非常重要的盟友，然而「歐洲未來必須在自主安全上擔任要角」，德國作為歐洲最大經濟體，「必然會承擔重要角色」。

據悉，川普的特使、前美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）也在座。德方代表還包括德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），以及德國總理府部長施密特（Wolfgang Schmidt）。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，范斯在慕尼黑安全會議的另場演講中表示，歐洲的言論自由正在倒退，將意見表達視為假資訊而受到迫害。他說，「我擔憂內部的危險，歐洲可能放棄與美國共享的基本價值觀」。

據德媒指出，范斯在會議開始前受訪表示，他和川普擔心歐洲領導人某種程度上害怕自己的人民，將反對移民的右翼政黨排除在政府聯盟外，就是無視人民的意願，建議德國政界人士與德國另類選擇黨（AfD）合作。（編輯：田瑞華）1140215

#川普
#川普
#烏克蘭戰爭
#德國
#慕尼黑安全會議
#歐洲
#史坦麥爾
#貝爾伯克
#慕尼黑
#德國另類選擇黨
#范斯
#范斯
#格瑞尼爾
范斯
范斯慕尼黑演說犯德國眾怒 遭批為極右翼政黨助選車諾比核電廠防護罩遇襲 烏克蘭批俄羅斯射無人機 克里姆林宮否認
川普
因應川普對等關稅 美學者：台灣宜更具體向日本看齊歐中外長會面 歐盟再促中勿供俄軍民兩用產品
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普促歐增軍費 前北約副秘：大勢所趨但不能只看金額【專訪】
24
更多編輯台推薦新聞：