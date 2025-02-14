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川普晤莫迪 避談少數族群人權敏感議題

2025/2/14 14:08
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天在華府會晤印度總理莫迪，他和這位印度教民族主義總理討論軍售、貿易等多項議題，但在公開談話中避提敏感的人權和少數族群受害問題。

路透社報導，有專家認為，近年來隨著印度加強與美國的貿易並成為對抗中國的合作夥伴，從而獲得影響力，華府兩黨不像以往高度關注印度人權紀錄。專家指出，川普新政府將延續這個趨勢。

川普和莫迪（Narendra Modi）在白宮會談，然後召開聯合記者會，兩人的正式發言和網路聲明都沒提到人權議題。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）南亞研究所（South Asia Institute）主任柯格曼（Michael Kugelman）說：「川普不太可能在印度人權議題上採取立場。而這主要是因為他的外交政策堅定基於利益，幾乎沒有空間考量國外人權等方面的價值。」

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雖然美國前總統拜登也與印度維持強健的關係，他執政時的國務卿布林肯（Antony Blinken）有時會譴責侵害少數族群情事。

美國國務院先前有關人權和宗教自由的報告指出，印度近年有違反人權的問題。新德里當局則稱他們「有嚴重偏見」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140214

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