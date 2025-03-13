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丹麥女性最快2026年納徵兵 提升防禦對抗威脅

2025/3/13 21:05（3/13 21:26 更新）
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丹麥國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩13日專電）丹麥國防部長波爾森12日表示，最快可能從2026年夏天起，徵兵制將會納入女性，增加丹麥的全面防禦能力。

根據丹麥廣播公司（DR）的報導，國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，最快從2026年開始，丹麥將會開始徵召女性入伍，徵兵條件男女相同。

報導指出，2024年丹麥國會的自由聯盟黨跟丹麥民主黨不贊成2027年起同等條件徵召女性的提案，投下反對票，否決了這項提議。

但自由聯盟黨在12日對丹麥百林日報（Berlingske）表示，很多事情跟去年都不一樣了，現在不是在國防政策上爭執意識形態的時候，各黨派應該共同制定政策，以增加丹麥國防能力，因此自由聯盟黨將支持徵召女性。

原本反對的丹麥民主黨也表示，女性徵兵並不是該黨的關心重點，他們需要更多相關的資訊，但若其他黨派都同意的話，這項政策應該會通過。

自由聯盟黨更表示，他們希望可以提前在2026年就開始這項措施。

國防部長波爾森表示，丹麥需要更多的可徵兵人數，因此女性的加入對丹麥的國防很重要，丹麥國軍已經為女性提早加入部隊做了相關準備。

丹麥是北大西洋公約組織（NATO）成員，支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。過去政府也曾強調，「俄羅斯雖未對丹麥構成威脅…但我們不會讓自己處於可受其威脅之情況」。

丹麥政府為了增加國防實力，在2024年提議兵役期間將從4個月延長到11個月，預計最慢2026年實施，前5個月基礎軍事防禦訓練，後6個月下部隊實際操作。

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根據丹麥現行兵役制度，所有年滿18歲且定居在丹麥的男性國民都會徵召。女性可以自由選擇是否參加徵召，且若入伍後不希望繼續從軍，可以隨時提出申請退伍。

根據統計，2024年度透過徵兵制進入丹麥軍隊的人數約4700人，其中女性占了約1/4，政府希望透過女性徵召可以提高入伍人數。目前丹麥有約8000名職業軍人，延長兵役時間與徵召女性都是丹麥增強國防實力政策的一環。（編輯：唐聲揚）1140313

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