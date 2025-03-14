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杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭

2025/3/14 22:11（3/14 22:25 更新）
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菲律賓前總統杜特蒂14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。（美聯社）
菲律賓前總統杜特蒂14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。（美聯社）
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（中央社海牙14日綜合外電報導）菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。杜特蒂因為任內在菲律賓發起致命的掃毒戰爭，面臨違反人道罪指控。

法新社報導，杜特蒂現年79歲，是首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。他今天在短暫的聽證會中透過視訊出庭，聽取對於他的罪行指控，以及他作為被告的權利。

杜特蒂過去長年擔任菲律賓南部城市納卯（Davao）市長，因採取嚴厲政策而被稱為「制裁者」（The Punisher）。

杜特蒂是在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰。從他2016年6月30日就職到當年年底的幾個月期間，菲律賓警方就已擊斃2000多人，大多數死亡案件被描述為「槍戰」。

但人權觀察人士認為，許多案件是由官方認可的義警所為，且真實死亡人數遠高於官方數字。菲律賓政府則否認這兩項指控。

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杜特蒂2022年卸任時，和他執政第1年相比，掃毒戰的官方死亡人數至少增加了2倍。菲律賓警方表示，有6200名嫌犯在反毒行動中喪命，而政府正式承認的死亡人數為6248人。

不過，人權倡議人士指出，實際死亡人數遠超官方數據，城市裡有數以千計貧困吸毒者在不明情況下遭到殺害，其中許多人曾被列入政府的「觀察名單」。（譯者：陳正健）1140315

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