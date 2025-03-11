加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
首頁 / 國際
解釋性新聞
新聞專題
解釋性新聞
首頁 / 國際

杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 崛起到被捕始末一次看

2025/3/11 18:55（3/11 19:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓前總統杜特蒂。（圖取自facebook.com/rodyduterte）
菲律賓前總統杜特蒂。（圖取自facebook.com/rodyduterte）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）國際刑事法院對菲律賓前總統杜特蒂發出逮捕令後，他今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押。根據國際刑事法院，杜特蒂在任內發動反毒戰爭，導致數以千計菲律賓人喪生。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）是在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰，以下為路透社所彙整的來龍去脈。

競選時承諾殺死毒販

杜特蒂過去長年擔任菲律賓南部城市納卯（Davao）市長，因採取嚴厲政策而被稱為「制裁者」（The Punisher）。發表髒話連篇的演說、向販毒集團發出死亡威脅，這樣的作風是促使他2016年當選總統的重要因素。

他曾在選戰期間說：「別管人權法律了，如果我能入主總統府，我會按照我當市長時那樣做。你們這些毒販、搶匪和遊手好閒的懶鬼最好滾出去，因為我會殺了你們。」

全國各地展開掃毒戰

杜特蒂上台後，警察鎮壓行動很快在全國展開。截至2016年底，他的反毒戰爭已在全國各地進行，相關死亡人數也屢創新高。

從杜特蒂2016年6月30日就職到當年年底的幾個月期間，菲律賓警方已擊斃2000多人，大多數死亡案件被描述為「槍戰」。

然而人權觀察人士認為，許多案件是由官方認可的義警所為，且真實死亡人數遠高於官方數字。菲律賓政府則否認這兩項指控。

儘管如此，鎮壓行動與死亡人數並未打擊杜特蒂的支持度。當地民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）2016年12月發布的民調顯示，77%菲律賓人對杜特蒂的表現感到滿意。

官方承認6248人死於掃毒戰

杜特蒂2022年卸任時，和他執政第1年相比，掃毒戰的官方死亡人數至少增加了2倍。菲律賓警方表示，有6200名嫌犯在反毒行動中喪命，而政府正式承認的死亡人數為6248人。

但人權倡議人士指出，實際死亡人數遠超官方數據，城市裡有數以千計貧困吸毒者在不明情況下遭到殺害，其中許多人曾被列入政府的「觀察名單」。

杜特蒂為掃毒戰辯護時毫無歉意，並稱他告訴過警方只有在自衛時才能殺人。

國際刑事法院調查並發逮捕令

在2018年2月，國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官辦公室表示，將對菲律賓掃毒戰的死亡案件展開初步調查。杜特蒂不久便宣布菲律賓退出用於成立該法院的羅馬規約（Rome Statute），並於2019年3月生效。

由於菲律賓政府主張其司法體系能自行調查並起訴侵犯人權行為，國際刑事法院2021年一度暫停相關調查。

在聯合國人權理事會（UNHRC）和國際刑事法院的壓力下，菲律賓政府曾就造成死亡的數百起掃毒行動進行檢討，但僅有少數案件獲得起訴，因殺害毒品嫌疑人而遭定罪的警察只有3人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國際刑事法院明言對菲律賓的成果並不滿意後，於2023年重啟調查，並在近日對杜特蒂發出逮捕令。

菲律賓總統府通訊辦公室今天證實，在國際刑事法院逮捕令之下，杜特蒂因涉嫌犯下違反人道罪而被逮捕。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140311

#人權觀察
#國際刑事法院
#菲律賓
#聯合國
#杜特蒂
#國際刑事法院
#總統府
影片來源：中央社
延伸閱讀
杜特蒂不服被捕 質問法律依據杜特蒂被捕 人權組織強調究責重要性參與杜特蒂掃毒戰 4名菲律賓員警殺人遭判刑10年杜特蒂時期掃毒行動 菲警長：警隊同樣付出代價菲人權鬥士查杜特蒂掃毒吃官司 法院撤銷最後指控杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 崛起到被捕始末一次看
杜特蒂
傳國際刑事法院將發逮捕令 菲前總統杜特蒂：我會接受線上博弈產業淪為犯罪溫床 菲律賓續強力掃蕩
解釋性新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
23
更多編輯台推薦新聞：