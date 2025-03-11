杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 崛起到被捕始末一次看

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（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）國際刑事法院對菲律賓前總統杜特蒂發出逮捕令後，他今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押。根據國際刑事法院，杜特蒂在任內發動反毒戰爭，導致數以千計菲律賓人喪生。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）是在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰，以下為路透社所彙整的來龍去脈。

競選時承諾殺死毒販

杜特蒂過去長年擔任菲律賓南部城市納卯（Davao）市長，因採取嚴厲政策而被稱為「制裁者」（The Punisher）。發表髒話連篇的演說、向販毒集團發出死亡威脅，這樣的作風是促使他2016年當選總統的重要因素。

他曾在選戰期間說：「別管人權法律了，如果我能入主總統府，我會按照我當市長時那樣做。你們這些毒販、搶匪和遊手好閒的懶鬼最好滾出去，因為我會殺了你們。」

全國各地展開掃毒戰

杜特蒂上台後，警察鎮壓行動很快在全國展開。截至2016年底，他的反毒戰爭已在全國各地進行，相關死亡人數也屢創新高。

從杜特蒂2016年6月30日就職到當年年底的幾個月期間，菲律賓警方已擊斃2000多人，大多數死亡案件被描述為「槍戰」。

然而人權觀察人士認為，許多案件是由官方認可的義警所為，且真實死亡人數遠高於官方數字。菲律賓政府則否認這兩項指控。

儘管如此，鎮壓行動與死亡人數並未打擊杜特蒂的支持度。當地民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）2016年12月發布的民調顯示，77%菲律賓人對杜特蒂的表現感到滿意。

官方承認6248人死於掃毒戰

杜特蒂2022年卸任時，和他執政第1年相比，掃毒戰的官方死亡人數至少增加了2倍。菲律賓警方表示，有6200名嫌犯在反毒行動中喪命，而政府正式承認的死亡人數為6248人。

但人權倡議人士指出，實際死亡人數遠超官方數據，城市裡有數以千計貧困吸毒者在不明情況下遭到殺害，其中許多人曾被列入政府的「觀察名單」。

杜特蒂為掃毒戰辯護時毫無歉意，並稱他告訴過警方只有在自衛時才能殺人。

國際刑事法院調查並發逮捕令

在2018年2月，國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官辦公室表示，將對菲律賓掃毒戰的死亡案件展開初步調查。杜特蒂不久便宣布菲律賓退出用於成立該法院的羅馬規約（Rome Statute），並於2019年3月生效。

由於菲律賓政府主張其司法體系能自行調查並起訴侵犯人權行為，國際刑事法院2021年一度暫停相關調查。

在聯合國人權理事會（UNHRC）和國際刑事法院的壓力下，菲律賓政府曾就造成死亡的數百起掃毒行動進行檢討，但僅有少數案件獲得起訴，因殺害毒品嫌疑人而遭定罪的警察只有3人。

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國際刑事法院明言對菲律賓的成果並不滿意後，於2023年重啟調查，並在近日對杜特蒂發出逮捕令。

菲律賓總統府通訊辦公室今天證實，在國際刑事法院逮捕令之下，杜特蒂因涉嫌犯下違反人道罪而被逮捕。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140311