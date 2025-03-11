菲律賓前總統杜特蒂遭逮捕 任內掃毒處決數千人被控反人道

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（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在馬尼拉被捕。之前國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，指控他在任內反毒戰爭中涉犯危害人類罪。

紐約時報指出，人權組織指控當年反毒戰爭有數萬菲律賓人遭草率處決。

菲律賓政府表示，杜特蒂是從香港返菲後在馬尼拉機場被捕。現年79歲的杜特蒂2022年卸任，在菲國仍具影響力。儘管身揹多項指控，杜特蒂相對一直享有豁免，目前只有少數人因當年的反毒殺戮遭定罪。

路透社先前報導，國際刑事法院準備對杜特蒂發出逮捕令，因為他在任內發動長達數年的掃毒戰，造成數以千計人死亡。當時人還在香港的杜特蒂表示，他已準備好接受被捕。

「掃毒戰」是杜特蒂當年競選總統的標誌性政見，並讓這位以特立獨行、打擊犯罪聞名的納卯（Davao）市長在2016年當選總統。他曾在演說中揚言要殺死數千名毒販，上任後也兌現這項承諾。

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杜特蒂前往香港，是為在一場有數以千計菲律賓工人出席的選舉造勢集會上發表演說，盼在即將到來的菲國期中選舉為自己黨內的參議員候選人爭取支持。

杜特蒂當時在造勢集會上為自己的反毒戰爭辯解：「假設（所控罪名）是真，我為什麼要這麼做？難道是為我自己、我的家人？都是為了大家和大家的孩子，為了我們的國家。」（譯者：陳亦偉）1140311