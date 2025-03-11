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菲總統府證實 杜特蒂因國際刑事法院逮捕令被捕

2025/3/11 12:45（3/11 13:05 更新）
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菲律賓前總統杜特蒂。（路透社）
菲律賓前總統杜特蒂。（路透社）
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（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓總統府通訊辦公室今天證實，在國際刑事法院（ICC）逮捕令之下，前總統杜特蒂因涉嫌犯下危害人類罪而被逮捕。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）接近中午時發表聲明說，國際刑警組織（INTERPOL）馬尼拉站今晨收到來自國際刑事法院針對杜特蒂（Rodrigo Duterte）的逮捕令。

聲明指出，上午9時20分，杜特蒂一行從香港搭機返抵馬尼拉時，總檢察長向他出示了國際刑事法院的逮捕令，由菲律賓警方羈押，杜特蒂的健康狀況良好。

菲律賓警方未回應媒體的詢問。

在返回馬尼拉之前，杜特蒂與他的女兒、現任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）在香港為5月的期中選舉造勢。

杜特蒂昨天是為在一場有數以千計菲律賓工人出席的選舉造勢集會上發表演說，他在香港的造勢大會上說，他之前所做的一切都是為菲律賓好，「如果這真是我的命運，沒關係，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我」。

杜特蒂在2016年至2022年執政期間發動掃毒行動，官方數字顯示至少6000名可疑毒販與吸毒者被警方或身分不明的殺手擊斃，但人權組織聲稱實際數字超過2萬名，且很多都是被「法外處決」。

國際刑事法院檢察官於2018年對杜特蒂的掃毒行動展開初步調查，以查明是否觸犯危害人類罪，杜特蒂政府隨後決定退出用於成立國際刑事法院的羅馬規約（Rome Statute），並於2019年生效。

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菲律賓總統小馬可仕去年11月曾說，菲律賓不會在掃毒行動上主動協助國際刑事法院，但如果國際刑事法院判決逮捕杜特蒂，菲律賓政府將不會阻止。

目前薩拉．杜特蒂也因違憲、貪污、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名，遭菲律賓眾院彈劾，菲律賓參議院將擇期轉換為彈劾庭，對彈劾案進行審判。杜特蒂家族的支持者稱這是政治迫害。（編輯：張芷瑄）1140311

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