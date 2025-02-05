菲律賓眾議院通過副總統彈劾案 送參議院審理

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（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）菲律賓眾議院議員今天投票通過與總統小馬可仕關係破裂的副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案，為參議院審理鋪路，這項程序可能導致薩拉下台。

法新社報導，儘管彈劾的具體細節未被透露，這項投票是基於民間團體去年12月提出的3份彈劾狀，指控內容包括「公然濫用」數以百萬公共資金到密謀暗殺小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）向議員們表示：「獲得眾議院1/3以上的議員，即共215名議員提出…議案獲得批准。」

作為菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，薩拉的政治命運現在掌握在24名參議員手中，必須有2/3的參議員投票贊成彈劾，才能將她解職並取消未來擔任公職的資格。審理日期尚未確定。

路透社報導，針對薩拉的行動正值她與小馬可仕間的矛盾公開化，兩大家族曾經強大的政治聯盟在2022年大選取得壓倒性勝利後破裂。

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小馬可仕表示，他並不支持彈劾薩拉，但無權干預立法部門的決定。

繼前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）、監察使古提瑞茲（Merceditas Gutierrez）和最高法院院長柯羅納（Renato Corona），薩拉可能成為第4位遭彈劾的菲律賓官員。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140205