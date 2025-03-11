國內高人氣國際上惡名昭彰 杜特蒂爭議不斷

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（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在國內享有高人氣，但在國際上卻因血腥掃毒行動而惡名昭彰，導致他今天因被控違反人道罪而遭逮捕。

法新社報導，杜特蒂是言辭強硬的民粹主義者，他任內的掃毒行動導致數以千計涉嫌販毒者和癮君子死亡。

儘管杜特蒂堅稱他對任何非法死亡事件不負有責任，警方估計在他的掃毒行動中約有6000人喪命。但人權組織認為還有數千起命案原因不明，其中大多是窮人，國際刑事法院（ICC）檢方估計死亡人數為1萬2000到3萬人。

儘管他在國外招致譴責，仍有數千萬名菲律賓人支持他迅速伸張正義的方式，無視他曾在雜亂無章的演說中拿性侵開玩笑、關押批評人士，並且未能根除根深蒂固的腐敗。

這種信任感因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受損，菲律賓因疫情陷入數十年來最嚴重的經濟危機，在疫苗接種進度緩慢的情況下，菲律賓有數以千計人死亡，數百萬人失業。

杜特蒂2021年困境加劇，當時國際刑事法院首席檢察官尋求對他在掃毒行動中犯下的違反人道罪展開調查。

現年79歲的杜特蒂曾多次表示，官方並未發起非法殺害吸毒者和毒販的行動，但他的演說中卻包含煽動暴力的內容，並告訴警方如果認為他們的生命受到威脅，可逕行擊斃毒品犯罪嫌犯。

杜特蒂競選總統時曾說：「我當上總統時，我會下令警察和軍隊找到這些人並且斃了他們。」他在2016年6月宣誓就職後不久還在馬尼拉的貧民區對居民說：「如果你們知道有任何癮君子，就親自殺了他們，因為讓他們的父母這麼做太痛苦了。」

他特立獨行、直言不諱的形象，在一個腐敗失能和官僚主義影響人民各個層面生活的國家中具有吸引力。

杜特蒂的6年任期在2022年結束，儘管無法再次競選總統，他仍是政壇重要人物。

他一直尋求於5月期中選舉在他的南部大本營納卯（Davao）回鍋擔任市長。

然而他與馬可仕（Marcos）家族聯盟早已瓦解，與現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）不和。他的女兒薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）現任副總統，也正在參議院面臨彈劾審判。

曾任律師和檢察官的杜特蒂1945年出生於政治家庭，在1972年菲律賓陷入獨裁統治前，他的父親曾擔任3年的閣員。

杜特蒂長期擔任納卯市長期間，被控與所謂的暗殺小組有關連，人權團體稱他們在當地殺害上千人，杜特蒂曾接受也曾否認這類指控。

他擔任總統時，菲律賓也從親美轉向親中。他2018年4月曾說：「我就愛（中國國家主席）習近平…他懂我的問題且願意協助，因此我想對中國說聲謝謝。」

他放棄與北京就南海問題競爭，轉而選擇拉攏中國企業，聲稱這段友好關係有助取得數以百萬劑中國製造的COVID-19疫苗，但供應仍遠遠不足。這個超級鄰國承諾的數以十億計美元貿易和投資也未能兌現。

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小馬可仕已將杜特蒂親中及他血腥掃毒戰作為5月期中選舉前的宣傳核心。

杜特蒂從香港短暫停留後返回馬尼拉國際機場時遭到逮捕。他先前曾表示，他已準備好入獄，但絕不會讓自己屈服於國際刑事法院的權力。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140311