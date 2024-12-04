菲律賓副總統薩拉涉濫權及不當使用機密費 3天內2度遭遞狀彈劾

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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓逾70名民間團體代表今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），聚焦於數以億計披索辦公室機密費的去向；這是她短短3天以來面臨的第2次彈劾嘗試。

左翼政黨負責人、前眾議員、學界、婦女與人權團體代表、宗教界人士等70餘人，下午向眾議院遞狀，尋求以背叛公共信任罪彈劾副總統薩拉。

彈劾狀聚焦於薩拉在2022年12月至2023年第3季期間，涉嫌濫用職權、不當使用6億1250萬披索（約新台幣3億4053萬元）機密費及相關情事。

這是薩拉自2日以來面臨的第2份彈劾狀。之前的彈劾狀同樣由民間人士提出，指控薩拉違憲、貪汙、收賄、背叛公共信任等諸多罪名。

杜特蒂家族陣營指控總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）授意彈劾薩拉，因為她可能成為2028年總統大選時的勁敵。但小馬可仕數日前已表態不支持彈劾，總統府馬拉坎南宮同樣發表聲明，稱與民間人士彈劾薩拉之舉無關。

馬可仕與杜特蒂兩家族在2022年總統大選時結盟，由小馬可仕與薩拉搭檔競選總統和副總統，但兩家族選後因對中政策、掃毒立場以及政治利益等因素漸行漸遠，最後正式決裂。

根據菲律賓憲法，眾議院司法委員會將檢視彈劾狀的格式與內容，然後交由眾議院全席表決，若超過1/3的眾議員贊成彈劾，即可送到參議院。

參議院屆時將轉為彈劾庭，若超過2/3的參議員同意彈劾，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。

菲律賓有24名參議員，也就是說，薩拉只要得到8人的支持，就可逃過被彈劾的命運，目前有4名參議員被視為是杜特蒂派系的人馬。

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評論人士分析，彈劾程序可能造成兩家族支持者的分裂。對小馬可仕而言，幸運的是杜特蒂家族的支持者多在菲律賓南部省分，若無系統性的動員，難以到首都大馬尼拉地區集聚。此外，軍隊已遠離早年的「軍事冒險主義」。

另有觀察人士認為，兩家族的鬥爭也是美中之間的代理人戰爭，如果下屆總統大選由親中人選當選，美國恐難以在菲律賓進行軍事部署，中國將可輕易掌控南海、甚至突破第一島鏈。（編輯：陳承功）1131204