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菲國勒令線上賭博產業外籍員工 年底前離境

2024/12/2 10:10
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（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）隨著12月到來，菲律賓移民局今天提醒境內所有離岸博弈產業外籍員工，必須於今年底前離開菲律賓，否則將被驅逐出境且列入黑名單。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）今天發布通告，提醒在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的外籍員工，只剩下不到一個月的時間，可做離境安排。

維亞杜說，他希望這些外籍員工可以有秩序、平順地離境，因此作出提醒。

他警告，未依規定辦理者將被驅逐出境且列入黑名單，不得再進入菲律賓。

根據菲律賓移民局資料，截至11月7日，計有2萬1757名與離岸博弈產業相關的外籍人士，已主動把工作簽證降為臨時旅遊簽證；在這些成功降簽者當中，有1萬821人已經離開菲律賓。

今年10月，有超過1萬名在離岸博弈產業工作的外籍人士，因尚未主動降簽，而被菲律賓移民局取消簽證，要求於年底前離境。

菲律賓移民局預估，未來幾週內還會有大約2萬名外籍離岸博弈產業員工離境。

離岸博弈產業是指在菲律賓營運的線上賭博公司，工作人員大多來自中國、馬來西亞、印尼、緬甸及台灣，主要服務對象是中國客戶。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年7月在國情咨文演說中說，許多離岸賭博公司從事非法活動，例如金融詐騙、洗錢、賣淫、人口販運、綁架、凌虐甚至謀殺，因此要在年底前終止這個產業。（編輯：張芷瑄）1131202

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