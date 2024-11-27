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菲律賓副總統涉眾議院衝突事件 警方提出控告

2024/11/27 21:40
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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）菲律賓警方今天表示，已就近期在國會眾議院發生的衝突事件，正式對副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）和她的幾名維安人員提出控告。

路透社報導，菲律賓國家警署（Philippine National Police）透過聲明指出，控訴理由為在眾議院和一家醫院進行直接襲擊、抗拒執法和嚴重脅迫行為。

薩拉是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女，最近因她作為副總統和教育部長的辦公室花費成為國會調查焦點，期間她多次與議員發生衝突。

警察總長馬爾比爾（Rommel Francisco Marbil）表示：「菲律賓國家警署堅定致力於維護正義，確保所有人不論職位高低，都會依法受到追究。」

這項控訴是薩拉與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）關係破裂後面臨的最新挫折。

薩拉2022年大選時原本有意挑戰總統大位，但後來決定與小馬可仕組成搭檔競選總統和副總統，兩人取得壓倒性勝利。

薩拉對於她的一名助手被扣留在國會眾議院一事感到憤怒。這名助手正面臨國會調查，後來被轉送至政府醫院接受治療。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131127

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