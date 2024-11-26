菲總統小馬可仕訪阿聯 國內動盪之際1日往返

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓總統小馬可仕在面臨「刺殺」威脅之際，昨晚啟程訪問阿拉伯聯合大公國（UAE），罕見將1日往返，且未如往常一樣指定副總統為看守人。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨晚出訪阿拉伯聯合大公國，行前指派總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）、司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）及土地改革部長艾斯屈雷拉（Conrado Estrella III）為政府看守人。

這是小馬可仕上任後的第31次出訪，之前大多是指派副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）為政府看守人。

根據菲律賓星報（The Philippine Star）報導，小馬可仕縮短行程，僅進行1天的工作訪問。

小馬可仕與薩拉的關係近日決裂，薩拉22日聲稱自己面臨生命威脅，已交代殺手，一旦她遭遇不測，就去追殺小馬可仕夫婦和眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），為她報仇。

菲律賓國安當局嚴肅看待這項「威脅」，總統府衛隊已經提高戒備層級。

此外，總統與副總統的決裂，也在菲律賓掀起軍變擔憂，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨天提醒士兵保持專業、要效忠於國家與憲法，而非個人。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）在一份聲明中說，小馬可仕這次出訪決定立即返國，親自監督颱風災區重建事宜。

小馬可仕在馬尼拉時間今天清晨已經抵達阿拉伯聯合大公國。

菲律賓總統府通訊辦公室稱，小馬可仕將拜會阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan），兩國也將簽署多項合作文件，提升雙邊關係。（編輯：唐佩君）1131126