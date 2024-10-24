菲國婦女受騙出國 擔任代理孕母案件增多

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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）今天透過新聞稿說，移民局人員15日又於馬尼拉國際機場截獲1名現年37歲的潛在受害人，這名女子在登機前往喬治亞（Georgia）大城巴統（Batumi）之前獲救。

這名女子聲稱自己是銷售助理，準備前往巴統談生意，但在後續詢問中坦承，有身分不明的客戶，以懷孕期間每月2萬8000披索（約新台幣1萬5500元）、分娩後再給50萬披索的代價，讓她擔任代理孕母。

這已經是菲律賓移民局近年來第7次在機場截獲此類受害人。移民局表示，代理孕母逐漸成為菲國新型人口販運趨勢，不法集團以金錢及各種福利誘騙菲律賓婦女上鉤，但到了國外就遭到剝削及虐待。

另一方面，菲律賓駐柬埔寨大使館數週前才剛在柬埔寨救出20名菲籍婦女，其中13人已經懷孕，目前送到當地醫院照護，另7人正準備受孕，外交部正在協調營救返菲。

菲律賓外交部當時說，不法分子先是透過網路誘騙菲律賓婦女到其他東南亞國家，然後再帶到柬埔寨，以人工方式讓她們受孕，孩子出生後交給嬰兒販賣集團。

維亞杜對菲籍婦女擔任代理孕母案件增多感到憂慮，並警告，出國擔任代理孕母涉及誘騙或恫嚇，可視為人口販運行為，獲救女子將接受協助，招募者將被提出告訴。（編輯：張芷瑄）1131024