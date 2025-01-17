加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／賴總統接見彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實
首頁 / 國際

菲人權團體要求 取消前總統杜特蒂律師資格

2025/1/17 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓人權團體代表和法外處決受害家庭，今天要求最高法院取消前總統杜特蒂的律師資格。

根據菲律賓電視台轉播，控訴者手持「殺人者不應做律師」標語，並稱杜特蒂（Rodrigo Duterte）違反了專業人員責任與操守，不應保有律師資格。

杜特蒂於2016年6月就任菲律賓總統，至2022年6月卸任，任內強硬掃毒打擊犯罪，人權組織指控杜特蒂以法外處決方式，未經審判殺害了數以千計甚至上萬名可疑毒販、吸毒者及犯罪分子。

去年10月，菲律賓參議院就杜特蒂任內的掃毒行動召開聽證會。杜特蒂在聽證會上說，所作所為都是為了國家，命喪槍口的毒販與吸毒者多是因拒捕才被開槍，自身不會為此道歉。

他也攬下所有相關責任，要調查及司法單位勿把帳算到警察頭上。

google news透過 Google News追蹤中央社

杜特蒂是於1973年考取律師資格，曾任檢察官。

除了杜特蒂本人之外，他的女兒、現任菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），也因被指不當使用機密費，遭不同民間團體向國會遞出3份彈劾狀。（編輯：田瑞華）1140117

杜特蒂
菲國安會改組排除副總統 被認為政治鬥爭延續菲前總統杜特蒂：政府支離破碎 只有軍隊能糾正
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：