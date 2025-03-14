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杜特蒂涉違反人道罪遭逮捕 預定14日首次出庭[影]

2025/3/14 09:59（3/14 10:28 更新）
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菲律賓前總統杜特蒂（右2）將在14日首次出庭。（路透社）
菲律賓前總統杜特蒂（右2）將在14日首次出庭。（路透社）
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（中央社海牙13日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）表示，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預定本月14日第一次出庭。杜特蒂因在任內發起致命的掃毒戰爭而面臨違反人道罪指控。

法新社報導，國際刑事法院今晚在聲明中表示：「法官辦公室認為杜特蒂先生應於2025年3月14日週五下午2時（台灣時間晚間9時）第一次出庭。」

79歲的杜特蒂屆時將出庭，聆聽他被控犯下的罪名和身為被告的權利。

杜特蒂因多年打擊吸毒者和販毒者而被控犯下違反人道罪，人權團體認為這些掃毒行動造成數萬人喪命。

杜特蒂被送到國際刑事法院所在的荷蘭海牙時，似乎願為自己的行為負責，他在臉書（Facebook）影片中說：「我一直告訴警方、軍方，這是我的職責，我要負責任。」

杜特蒂本月11日在菲律賓首都馬尼拉遭逮捕，隨即被送往海牙待審。他的家族與現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的家族關係破裂，雙方先前曾聯手統治菲律賓。

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小馬可仕和杜特蒂之女、副總統薩拉（Sara Duterte）意見衝突，薩拉正因被控謀劃暗殺小馬可仕等罪名而面臨彈劾審判。

薩拉正在荷蘭聲援杜特蒂，她說父親被捕是遭「打壓和迫害」，杜特蒂家族已向菲律賓最高法院申請緊急命令，希望把他帶回國；但「掃毒戰爭」受害者希望杜特蒂最終為他涉嫌犯下的罪行面對司法審判。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140314

#杜特蒂
#菲律賓
#國際刑事法院
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