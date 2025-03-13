杜特蒂押送海牙國際刑事法院 拘留所設施曝光

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（中央社海牙12日綜合外電報導）菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在菲國境內遭逮捕後，被押送荷蘭海牙國際刑事法院受審，這個法院是審理種族滅絕和危害人類罪等最嚴重國際罪行的最後法院。

美聯社報導，現年79歲的杜特蒂成為首位被國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）逮捕的亞洲前領袖。杜特蒂昨天早上依據國際刑事法院的逮捕令被逮捕，今天抵達荷蘭，他遭控在任內掃毒戰中涉犯危害人類罪。

杜特蒂的支持者聲稱，國際刑事法院無權審判這位前總統，部分原因是杜特蒂於2019年退出用於成立該法院的羅馬規約（Rome Statute）。但簽發逮捕令的法官表示，他被指控的罪名發生在菲律賓退出之前，這意味著法院擁有管轄權。

國際刑事法院的拘留中心位於荷蘭海牙濱海郊區色文寧金（Scheveningen）的一座監獄建築群內，距離法院總部1.5公里。

被拘留者可以看書、電視和新聞，也可使用健身房和運動設施。他們還可以用電腦處理辯護案件，若有需要，還能接受電腦訓練。法院也會為家屬安排探視在押人員。

國際刑事法院官網上的照片顯示一個公共區域，有桌上足球桌、廚房設施、一張桌子和多把椅子。該中心還設有一個小型醫療設施。

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每個牢房內放有一張床、桌子、櫥櫃、馬桶、洗手台、電視和一個對講系統，當門被鎖上時， 在押人員可以用對講系統聯繫獄卒。

杜特蒂若受審並遭定罪，他將不會在海牙服刑，而是會被移交到其他國家的監獄服刑。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140313