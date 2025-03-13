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杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 抵荷蘭遭國際刑事法院羈押

2025/3/13 04:00
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（中央社海牙12日綜合外電報導）菲律賓前總統杜特蒂今天搭機被押送至荷蘭海牙，已移交給國際刑事法院（ICC）接受羈押，杜特蒂任內曾在菲國發動反毒戰爭，導致數以千人喪生，被控犯下危害人類罪。

法新社報導，國際刑事法院發表聲明指出：「杜特蒂（Rodrigo Duterte）先生...已被移交給國際刑事法院接受羈押。他被菲律賓共和國當局依據發出的逮捕令拘捕...罪名是構成危害人類罪的謀殺。」

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）則在聲明中表示，杜特蒂遭到拘捕一事，對受害者們意義重大。

根據杜特蒂及其親近顧問在社群媒體網頁分享的影片，杜特蒂在影片中指稱：「我曾是領導我們執法機構和軍隊的人。我說過我會保護你們，而且我會對這一切負責。」

杜特蒂過去長年擔任菲律賓南部城市納卯（Davao）市長，因採取嚴厲政策而被稱為「制裁者」（The Punisher）。

杜特蒂是在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰。從他2016年6月30日就職到當年年底的幾個月期間，菲律賓警方就已擊斃2000多人，大多數死亡案件被描述為「槍戰」。

但人權觀察人士認為，許多案件是由官方認可的義警所為，且真實死亡人數遠高於官方數字。菲律賓政府則否認這兩項指控。

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杜特蒂2022年卸任時，和他執政第1年相比，掃毒戰的官方死亡人數至少增加了2倍。菲律賓警方表示，有6200名嫌犯在反毒行動中喪命，而政府正式承認的死亡人數為6248人。

不過，人權倡議人士指出，實際死亡人數遠超官方數據，城市裡有數以千計貧困吸毒者在不明情況下遭到殺害，其中許多人曾被列入政府的「觀察名單」。（譯者：陳正健）1140313

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