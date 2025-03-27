諸慶恩平冤糾錯 邢泰釗：法律可以是向善的力量

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）銀行經理諸慶恩因案判刑後病故，經高檢署聲請再審獲准，後撤回上訴，無罪判決確定。最高檢察署檢察總長邢泰釗說，法律可以是向善的力量，本案是台灣人權保障史上的里程碑。

邢泰釗向中央社記者表示，由衷感謝一、二、三審法官與檢察官，基於同理心的共同努力，使得在現實社會中，大家可以具體看得到「公益」，也讓庶民百姓相信法律可以是一種「向善的力量」，而不是夢想。

邢泰釗也說，本案是台灣首件完全基於法律程序救濟，而回復往生者司法清白與名譽的案件，是台灣人權保障史上的里程碑，也樹立司法保障人權的最佳典範。

另一名諸慶恩案專案團隊成員為首度聲請再審的蒞庭高檢署檢察官陳佳秀（現為花蓮地檢署檢察長）。她說，本案對家屬的影響深遠，讓社會重拾對司法的信任，也對身處類似冤案的人們是種鼓舞，讓人們相信只要不放棄，就還有希望。

這起被監察院形容為現代版「百官行述」的翁茂鍾案，涉及前公懲會委員長石木欽等眾多司法高層。翁茂鍾為求官司勝訴，長期透過飲宴、送襯衫或禮品等方式打點司法人員。

百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩，原本負責強制執行當時翁茂鍾擔任總經理的怡華公司，卻於民國88年間遭檢舉偽造定存單。

諸慶恩一審無罪，二審改判得易科罰金刑4月並宣告緩刑，91年間上訴最高法院，於翌年病故。最高法院就檢察官上訴部分改判不受理，另諸慶恩上訴部分，以不得上訴為由駁回。

諸慶恩家屬備感冤屈，台灣高等檢察署召開多次專案會議，發現翁茂鍾於諸慶恩刑、民事偵審過程與多名法官接觸，其判決有許多不合理的地方，應受無罪判決，110年間首度為其聲請再審。

時任高檢署檢察長的邢泰釗說，希望為諸慶恩恢復人世間名譽，在天之靈得到安息；蒞庭的高檢署檢察官陳佳秀則說，本案起於翁茂鍾與司法人員不當往來造成「失衡的天平」，諸慶恩含冤而死。

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高檢署聲請開啟再審遭法院駁回確定。邢泰釗升任檢察總長後，111年間為諸慶恩提起非常上訴，力爭平反機會，經最高法院撤銷不受理判決，駁回非常上訴，諸慶恩有罪確定，可望透過再審翻盤。

高檢署再度為諸慶恩聲請再審獲法院裁准，高檢署撤回上訴，歷經4年的非常救濟程序，終使諸慶恩於歿後22年獲無罪判決確定。（編輯：張銘坤）1140327

諸慶恩 為諸慶恩2度聲請再審 高等法院裁准