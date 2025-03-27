諸慶恩被控偽造文書案 高檢撤回全部上訴無罪確定

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）銀行經理諸慶恩因案判刑後病故，最高檢察署提起非常上訴成功，由高檢署再度聲請再審，獲高院裁准開啟再審。高檢署今天說，經審酌，應撤回全部上訴，本案一審無罪判決確定。

最高檢察署發布新聞稿表示，台灣法律史上救濟程序最複雜的諸慶恩偽造文書案歷經22年終獲無罪判決確定，也是台灣史上檢察官為死亡被告平冤的首起案件。

監察院在調查富商翁茂鍾與司法檢調人員不當接觸的報告中揭露，諸慶恩刑、民事案偵審期間，時任怡華執行副總翁茂鍾與石木欽等多名最高法院法官不當接觸，將諸慶恩被控偽造定存單案移請檢方偵辦。（編輯：方沛清）1140327