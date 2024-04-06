以諸慶恩案為例 最高檢期許改變刑事再審觀念

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）最高檢察署今天表示，日前開會探討刑事再審制度，以獲再審機會的銀行經理諸慶恩案為例，期許未來從糾正原判決事實認定錯誤的消極觀念，改為以無辜被告救濟為優先的積極觀念。

最高檢察署與冤獄平反協會、台日刑事法研究學會，今年3月28日共同舉辦「台日刑事再審實務研討會」，行政院政務委員羅秉成、檢察總長邢泰釗等人與會。

羅秉成於研討會中表示，再審無法只靠一方之力，需要審、檢、辯等實務工作者共同努力，也提醒第一線面對龐大案件量時，可能易忽略細節導致冤獄，並容易忽略輕刑度案件，也不要過度依賴或不當運用科技，可能提升冤罪風險。

邢泰釗於研討會中指出，需要改變傳統消極糾正原審判決事實認定錯誤的觀念，改為以無辜被告救濟為優先的積極觀點，並重新檢討再審配套法制，專人專案辦理，核定真實無辜案件，啟動審查程序，進行新證據的調查與蒐集。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀於研討會中以銀行經理諸慶恩案為例，當年因富商翁茂鍾與司法人員不當往來，導致諸慶恩被控偽造定存單，判刑後病故。

陳佳秀表示，當時聲請再審時，發現諸慶恩案一審無罪，二審改判有罪且確定，現行法對此種確定判決無救濟明文，建議修正再審或非常上訴制度，朝有利於被告救濟的方向增修。

最高檢察署表示，研討會由台日雙方就實務面向深入交流，也結合海內外再署制度、冤案救援例子，期望調整台灣刑事再審觀念，使再審救濟制度真正發揮平反功能。（編輯：張銘坤）1130406